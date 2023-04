Volley giovanile RSM, grandi risultati per le squadre femminili

Sport

Repubblica San Marino

| 14:11 - 28 Aprile 2023

La Nazionale ricevuta da Lonfernini e Giardi, Stefano Sarti.

Continua il buon momento delle giovanili femminili sammarinesi. Ad aprire questo periodo felice, l’argento europeo conquistato due settimane fa a Malta dalla nazionale under 18 femminile. Tra l’altro, le artefici di questo bel risultato sono state ricevute dal Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini e dal presidente del Cons Gian Primo Giardi giovedì 27 aprile. Dopo di loro, le ragazze della under 12 della Beach & Park hanno vinto il titolo di campionesse territoriali approdando alle finali regionali di fine maggio.



A questi risultati fanno seguito le belle prove delle under 16 e under 18 della Beach & Park allenate da coach Stefano Sarti. “Va detto che la under 16 rappresenta il “nocciolo duro” anche della nazionale allenata da Cristiano Lucchi – spiega lo stesso Sarti. – E’ un gruppo di ragazze molto appassionato; che si diverte a venire in palestra e lavora bene. Con loro siamo riusciti a centrare un duplice obiettivo: siamo entrati nella poule a sei del campionato di II divisione per la promozione e siamo anche nella “final eight” che si gioca il titolo di campione provinciale under 16. Nel primo caso affronteremo squadre più mature e una vittoria sarebbe una grossissima sorpresa. Nel secondo non siamo di certo i favoriti ma possiamo toglierci diverse soddisfazioni”.



E la under 18?

“Battendo ieri l’SG Volley, pure l’under 18 ha centrato le “final eight” per giocarsi il titolo. Anche in questo gruppo hanno giocato, a rotazione, diverse under 16 integrandosi con giocatrici più grandi, alcune con esperienza in serie D. Chiaramente ci battiamo contro squadre più esperte e, anche in questo caso, non siamo i favoriti ma “ci daremo da fare”. Possiamo senz’altro dire che le nostre under 16 e under 18 sono state le squadre sorpresa dei rispettivi campionati quindi, vada come vada, è stata una stagione molto positiva per la pallavolo sammarinese nel suo complesso. Una cosa che voglio sottolineare è che quando giochiamo, la palestra è piena di tifosi entusiasti. Le ragazze si divertono e divertono. Hanno passione e la gente lo percepisce”.