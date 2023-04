Indino promuove Open to Meraviglia: 'Ha avuto un grande risalto mediatico'

Turismo

Rimini

| 14:06 - 28 Aprile 2023

Gianni Indino in piazza Cavour.





Errori da correggere, ma per Gianni Indino, vicepresidente di Confcommercio Emilia Romagna con delega al turismo e presidente di Confcommercio Rimini, è da promuovere la campagna "Open to Meraviglia" lanciata da Enit e Ministero del Turismo. Per la prima volta infatti "il mondo dell'intrattenimento notturno è entrato nella promozione turistica dell'Italia". Nel complesso, inoltre, la campagna promozionale "sta facendo parlare di sè e sta ottendendo un risalto mediatico senza precedenti" in Italia.



Indino elogia il Ministro Daniela Santanché alla quale sono bastati "venti giorni di lavoro" per fare entrare l'intrattenimento notturno nel novero delle proposte turistiche d'eccellenza, come richiesto da Confcommercio e Silb: i venti giorni sono un riferimento proprio al recente incontro con il Ministro, nel quale è stato effettuato questo particolare sollecito. "Dopo anni di sollecitazioni da parte del settore mai prese in considerazione - argomenta Indino - il mondo della notte deve ringraziarla per la grande attenzione posta al comparto".



"Bene dunque - prosegue Indino - che la Venere balli finalmente in discoteca, permettendo a tutto il mondo di conoscere anche questo aspetto dell’Italia, e del nostro territorio in particolare, troppo spesso dimenticato".



Indino si sofferma anche sulla questone della Baia Imperiale, discoteca "attribuita" a Rimini dalla campagna promozionale, fatto che ha suscitato l'ilarità del sindaco Jamil Sadegholvaad. Un errore che incontra la comprensione del presidente del Silb regionale: "Poco importa nella sostanza se la discoteca Baia Imperiale di Gabicce sia annoverata tra le proposte turistiche riminesi, anche perché viene promossa già da tempo tra i locali del nostro territorio".



Per Indino dunque campagna turistica promossa, anche se rimangono gli errori da correggere: "il Parecchia ritorni a chiamarsi fiume Marecchia, venga tolto l’uovo dagli strozzapreti e Rimini riacquisisca i suoi oltre 2000 anni di storia potendosi fregiare della riapertura del Teatro Galli rimesso a nuovo", chiosa il n.1 del Silb regionale e il n.2 della Confcommercio regionale.