Tennis, al Circolo Tennis Venustas scatta sabato il torneo nazionale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:05 - 28 Aprile 2023

Al via domani la stagione organizzativa del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina con il primo torneo federale in programma, il 4° categoria maschile che si presenta al via con un notevole numero di iscritti, ben 114 ai nastri di partenza. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone dei più forti, una lista che è capeggiata dai 4.1 Claudio Riciputi, Federico Ricci, Alessandro Bernardi, Vincenzo D’Iorio, tecnico proprio sui campi del Ct Venustas, Matteo Nibbio, Mario Prandi, Andrea Muratori, Lorenzo Accreman, Antonio Luciani, Carlo Alberto Gualandri, Davide Petrini, Nicola Montagna ed Alberto Zattini.

Come detto si tratta del primo appuntamento di livello nazionale al Ct Venustas, in un calendario che vedrà il suo momento clou dal 13 maggio con il torneo nazionale Open femminile dotato di ben 4000 euro di montepremi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.