Rimini, ecco gli eventi per vivere la città nel ponte del 1 maggio

| 13:32 - 28 Aprile 2023

Piazza Malatesta GALLINI.





Rimini avanza verso il ponte del primo maggio con un programma eccezionale di iniziative ed eventi tra cinema, musica, cultura, sport e l’invito dei musei a scoprire il patrimonio artistico della città.



Tante le proposte musicali a partire dal Marecchia Dream Fest e l’iniziativa Rimini On Life, che, in occasione della festa dei lavoratori, trasformano il Parco XXV Aprile, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, in un grande contenitore dedicato alla musica, alla socialità, alla primavera e al divertimento, ma soprattutto a tutti coloro che con il loro impegno quotidiano provano a migliorare la società. Una reunion che ha il suo clou il 30 aprile con Rimini on life, giorno dedicato interamente alle tematiche legate al terzo settore e all’associazionismo, con ospiti importanti che portano sul palco letture, musica dal vivo e djset. Tra questi: Roberto Mercadini, noto divulgatore, narratore e poeta romagnolo, e Ascanio Celestini, tra i principali protagonisti del teatro di narrazione. Il giorno prima, sabato 29 aprile, spazio all’opening party con un pre-festival sulle onde musicali del Satellite, mentre il 1° maggio, come da tradizione, si tiene il concertone, una maratona musicale gratuita insieme ad artisti, band e musicisti della scena locale e italiana.



Musica anche in collina al Parco degli Artisti, che riapre al pubblico con un concerto del 1° maggio gratuito che spazia tra band e generi musicali diversi.



Sul fronte dello sport, per 3 giorni, dal 29 aprile al primo maggio, Rimini ospita la partenza e l’arrivo della terza tappa delle Jeroboam Series 2023 e diventa la capitale della Gravel, un movimento in forte crescita, che propone una bicicletta a metà strada tra la bici da strada e la mountain bike. Jeroboam è una gara di ultracycling unica nel suo genere, proponendo quattro percorsi adatti a ogni livello di esperienza.



Fino al 30 aprile focus sul cinema e sulla quinta edizione de La Settima Arte Cinema e Industria con eventi gratuiti e aperti ad un pubblico di tutte le età con proiezioni, anteprime, masterclass, momenti formativi e la cerimonia di consegna, nella suggestiva cornice del Teatro Galli (29 aprile), del premio “Cinema e Industria” assegnato, quest’anno, al direttore della fotografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, da una giuria di esperti presieduta come sempre dal regista Pupi Avati. Tra gli altri premiati, saranno presenti al teatro Galli per la serata di gala anche l’attrice Edwige Fenech e il regista e attore Gabriele Lavia che riceveranno il Premio speciale alla carriera. Da non dimenticare, tra cinema Fulgor e Fellini Museum, le iniziative per i 40 anni di 'E la nave va' di Federico Fellini (da giovedì 27 a sabato 29 aprile).



Nel week-end, in occasione della giornata internazionale della danza, il centro storico sarà animato da un Flash Mob in piazza Cavour sabato 29 aprile, mentre domenica 30 si svolgerà un incontro per riflettere sul significato della danza nella cultura occidentale al Cinema Fulgor.



Sempre domenica il centro sarà animato anche da colorati mercatini, come Rimini Antiqua, la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage, che si tiene in Piazza Tre Martiri, mentre in via Poletti vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale con 'Domeniche ad Arte' a cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.



Al Palacongressi, il 28 e 29 aprile, un convegno per accrescere il corpus di conoscenze relative all’autismo, portandone alla luce e mettendone in discussione gli aspetti culturali, mentre il 28 aprile è l’ultimo giorno per visitare la mostra fotografica di Tiziana Selva e promossa da Rimini Autismo a Palazzo Soleri (corso d'Augusto 241).



Tra le altre mostre da visitare, verso la conclusione la mostra diffusa dei due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea, Omar Galliani e Luca Giovagnoli, che sabato 29 aprile ha in programma il finissage al PART alle ore 17.30 con un momento di dialogo tra Omar Galliani e Vera Agosti, curatrice della mostra “Diacronica-Il tempo sospeso” di Palazzo Reale a Milano, per parlare dell’artista, ma anche di tempo, arte e vita.

Fino al 29 aprile Pancromatica, lo spazio di Enrico De Luigi e l’Evelyn bistrot, ospita invece le opere del writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone in una mostra dal titolo: Ruggine80.

Domenica pomeriggio il Museo della Città ospita anche la rassegna letteraria A spasso con i libri, ospiti Stefano Pivato e Roberta Sapio.



Per i bambini torna Filo per Filo | Segno per Segno, sesta edizione del festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile, proponendo il laboratorio/atelier fra arte e poesia per adolescenti con Elena Iodice (28 – 29 – 30 aprile) e un Laboratorio Stabile – sezione adulti, il 30 aprile, nella casa del teatro e della danza. Per i più piccoli sono previsti anche Laboratori al Centro per le famiglie (27 – 28 aprile).



Sabato 29 aprile si terranno le visite guidata alla Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, al Part - Palazzi dell'Arte Rimini alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano o alle sale antiche della biblioteca Gambalunga, la biblioteca civica più antica d'Italia. Si continua domenica 30 aprile con la visita tra gli stucchi e i palchi al Teatro Galli mentre nel pomeriggio di lunedì 1° maggio sarà possibile ammirare anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli.



Lunedì primo maggio tutti i musei di Rimini avranno apertura straordinaria: dalle 10 alle 19 come tutti i giorni festivi.



Le opportunità continuano con i City Tour di VisitRimini che propongono un percorso alternativo, da ‘Le meraviglie di Rimini’ alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (domenica 30 aprile) fino ai tour dedicati a Fellini, dal percorso felliniano pomeridiano di sabato 29 aprile al Fellini Bike tour in sella ad una bicicletta, senza dimenticare la consueta la visita guidata alla Rimini romana per bambini.



IN EVIDENZA



da mercoledì 26 a sabato 30 aprile 2023

Rimini, sedi varie

La Settima Arte - Cinema e Industria



Torna a Rimini La Settima Arte Cinema e Industria, giunta alla quinta edizione, la manifestazione organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il Comune di Rimini.

Un’occasione di incontro, unione ed approfondimento che nasce con l’obiettivo di diffondere i valori dell’industria cinematografica e sostenere il settore e tutto il suo indotto.



Cinque giorni di eventi tutti gratuiti e aperti ad un pubblico di tutte le età, che si articolano in un programma di eventi, con proiezioni, masterclass, momenti formativi, fino alla cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria” assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati. Quest’anno il Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria ad honorem 2023 sarà consegnato al direttore della fotografia e tre volte premio Oscar Vittorio Storaro. Il maestro della luce del cinema riceverà il riconoscimento il 29 aprile al Teatro Galli di Rimini insieme agli altri premiati della manifestazione: l’attrice, produttrice e icona del cinema internazionale Edwige Fenech e il regista e attore teatrale e cinematografico Gabriele Lavia che riceveranno il Premio Speciale alla Carriera, BIBI Film (Premio alla Produzione), Teodora (Premio alla Distribuzione), Giada Calabria (Premio alla Scenografia), Michele Braga (Premio alla Musica). I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dal regista Pupi Avati.

Dopo l’Opening Night con lo scrittore Marco Missiroli, saranno proiettati i film che fanno parte del ciclo “Carta bianca a Missiroli”, un cartellone che prevede alcuni dei titoli della filmografia preferita da Missiroli. Fra questi, anche Ritorno al futuro di Robert Zemeckis, Una giornata particolare di Ettore Scola, Y tu mama Tambièn di Alfonso Cuaron e Ferro 3 di Kim Ki-duk.



Il 28 aprile viene consegnato anche il premio “Valpharma per il cinema” giunto alla terza edizione e attribuito a professioniste under 40 che lavorano nell’industria cinematografica.



Molti gli appuntamenti formativi con masterclass tenute da professionisti ed esperti del settore che spiegheranno al pubblico cosa significa fare cinema e realizzare produzioni nell’audiovisivo. Non mancherà poi l’omaggio a Fellini con i festeggiamenti per i 40 anni de E la nave va.



da giovedì 27 a sabato 29 aprile 2023

Cinema Fulgor e Fellini Museum (Cinemino) - Rimini centro storico

Gli Anniversari: I 40 anni di 'E la nave va'



In occasione dei 40 anni dall'uscita del film di Fellini 'E la Nave va', venerdì 28 aprile ore 18.00, al Cinema Fulgor, Enrico Stinchelli presenta l'incontro dal titolo 'E la nave va: lirismo e musicalità di Fellini’. Sempre al Cinema Fulgor, giovedì 27 aprile alle ore 17.30 viene proiettato il film di Federico Fellini 'E la nave va' (Italia 1983, 132'), mentre giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 aprile alle ore 16 al Cinemino del Fellini Museum, ha luogo la proiezione di Gianni Di Capua (Italia 2016, 70'), ‘Zoroastro. Io, Giacomo Casanova’. Gli eventi sono inseriti nel ricco programma a ingresso libero di proiezioni, anteprime, conferenze, masterclass, presentazioni di libri della quinta edizioni de 'La Settima Arte - Cinema e Industria’ (26-30 aprile 2023).



da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio 2023

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Marecchia Dream Fest



Il Parco XXV Aprile, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio, si trasforma in un grande contenitore che unisce la Festa dei Lavoratori con una festa della comunità allargata (terzo settore e volontariato). Il grande evento di 'Rimini OnLife' si svolge all’interno del Marecchia Dream Fest, che in questa edizione si amplia, diventando un unicum in Italia: una tre giorni dedicata alla musica, alla socialità, alla primavera e al divertimento, ma soprattutto a tutti coloro che con il loro impegnano quotidiano provano a migliorare la società. Una reunion che ha il suo clou il 30 aprile, giorno dedicato interamente alle tematiche legate al terzo settore e all’associazionismo, con ospiti importanti che porteranno sul palco spettacoli, musica dal vivo e djset. Tra questi, Roberto Mercadini e Ascanio Celestini. Dalle ore 11 il villaggio dei ‘Rimini dreamers’, allestito nel parco, è in piena attività, con una concatenazione di micro-eventi, animazioni, dimostrazioni e presentazioni che si susseguono tra i 40 stand predisposti nel polmone verde vicino al Tiberio. A partire dalle 11.30, poi, nella grande spianata d’erba davanti al palco, ci si potrà organizzare per un pic nic e godersi un brunch all’aria aperta, immergendosi nell’atmosfera e nelle emozioni delle note del djset NewBellePoque e approfittando delle proposte enogastronomiche dei diversi truck food d'autore presenti. Il pomeriggio sarà allietato da divertenti animazioni dei buskers e mangiafuoco e alle 16 prende il via l’appuntamento principale della giornata: Rimini Dreamers On Stage, un pomeriggio di musica, interventi e spettacoli dedicato all’universo del volontariato, terzo settore e no profit. A seguire un altro djset che ‘infiammerà’ l’area verde fino alle romantiche luci del tramonto. Il giorno prima, 29 aprile, spazio all’opening party con un pre-festival sulle onde musicali del Satellite, con il live dei Meganoidi, mentre il 1° maggio, come da tradizione, si tiene il concertone, una maratona musicale gratuita insieme ad artisti, band e musicisti della scena locale e italiana con start alle ore 11. E nomi di alto profilo: Single Barrel (folk), Crema (ex Camillas), Leyla El Abiri, Sara Jane Ghiotti (omaggio a Piero Ciampi), Pennabilli Social Club, Luca Casali, Word Rap e Funk Rimini. Al termine sarà proclamato il vincitore del Marecchia Dream Factor.

Orario: dalle 11 a mezzanotte.



da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio 2023

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio – Rimini

Jeroboam Gravel Xperience Rimini Titano



Un evento dedicato al mondo della bicicletta gravel E-Bike MTB alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche e culturali.

La manifestazione vede i partecipanti impegnati su un percorso cicloturistico non competitivo su strada e sterrato interamente tracciato e mappato che coinvolge Rimini e comuni limitrofi sino a ‘toccare’ Toscana e Marche. Si può sperimentare Jeroboam da soli o in compagnia, su 4 percorsi adatti a qualunque livello: la 300 km jeroboam, la 150 km magnum e la 75 km standard che offrono una miscela perfetta di sfida fisica e divertimento su strade sterrate, mentre la corsa demi family di 37,5 km è aperta a ciclisti di tutte le età. Si consiglia la bici gravel ma sono accettate anche MTB sui tracciati, che verranno consegnati entro 24 ore prima dell’evento.

Orario: sabato 29 aprile consegna del pacco gara in serata; domenica 30 aprile partenza all'alba. Ingresso su iscrizione a pagamento.



sabato 29 e domenica 30 aprile 2023

Rimini, Piazza Cavour e Cinema Fulgor

Progetto Genderful - Corpi/Identità per la Giornata Internazionale della Danza

Flash Mob in piazza Cavour e Convers/Azioni al Cinema Fulgor



In occasione della Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO (29 aprile) e della nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografo della sua epoca, creatore del balletto moderno, le Associazioni Movimento Centrale Teatro/Danza, Cambia-Menti Aps e Direuomo-Spazio Ascolto propongono due appuntamenti:

sabato 29 aprile alle 18,30 in Piazza Cavour: Dance Day - L’Unicità, Flash Mob

Quest’anno il filo rosso che guiderà il flash mob è rappresentato dalla parola ‘unicità’ per ribadire la natura speciale di ciascuno.

domenica 30 aprile alle 18,30 al Cinema Fulgor: Convers/Azioni- Parole, Video e Azioni di Danza, un incontro per riflettere sul significato profondo della danza nella cultura occidentale. Intervengono: Marco Baldazzi, coreografo e direttore artistico di Off-Art e del progetto ‘Sosteniamo il Talento’, Claudio Gasparotto, coreografo e responsabile artistico di Movimento Centrale Danza & Teatro e del progetto ‘La danza come arte aperta a tutti’, Donato Piegari, psicologo e referente dell’Associazione DireUomo. La conversazione sarà preceduta dalla visione del video ‘Corpi a Rischio’ di Mattia Fornaciari.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.



lunedì 1° maggio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Festa del primo maggio



In occasione della festa dei lavoratori, il Parco degli Artisti di Vergiano propone un concerto gratuito che spazia tra band e generi musicali diversi. Sul palco si alternano i concerti di Bar Mario (Ligabue Tribute Band), Rusty Fingers, Filippo Malatesta, Sergio Casabianca e le Gocce, Queen Legend. Sono previsti inoltre spettacoli, artisti di strada, giocolieri, laboratori di aquiloni e mercatini. Dalle ore 11.00 Ingresso gratuito (contributo 2 € per il parcheggio)



da venerdì 28 aprile a venerdì 16 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Filoperfilosegnopersegno



Torna, per la sesta edizione, Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani. La rassegna si svolge a Rimini e Santarcangelo di Romagna. Il programma prevede azioni teatrali, installazioni e laboratori. Anima del progetto sono i 150 partecipanti (dagli 8 ai 19 anni) del Laboratorio Stabile Alcantara. Il tema portante di quest’anno è: casa. L'evento si svolge tra: Teatro degli Atti, Biblioteca Gambalunga, Lapidario-Museo della Città, Cinema Teatro Tiberio, CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero, Cappella Petrangolini, Parco degli artisti a Rimini; Casa del teatro e della danza di Viserba; Teatro Il Lavatoio, Grotte Comunali, Mutonia a Santarcangelo; Fiume Marecchia; Pennabilli e Casteldelci.