Rimini, approvato il rendiconto di gestione 2022: 'Tasse invariate e debito giù'

Attualità

Rimini

| 14:22 - 28 Aprile 2023

Palazzo Garampi di Rimini.







Il consiglio comunale di Rimini, nella seduta di ieri (giovedì 27 aprile), ha approvato il rendiconto di gestione 2022, il documento che riassume la realizzazione degli obiettivi programmati con il Bilancio di Previsione 2022/2024.



Tra gli elementi da sottolineare, evidenzia l'amministrazione comunale, c'è "il proseguimento della riduzione del debito dell’ente, che dall’inizio del mandato nell’ottobre 2021 al 31 dicembre 2022 è stato abbattuto di oltre 12 milioni, con un ammontare di debito residuo di circa 61,6 milioni di euro. Una riduzione a cittadino di 82 euro".



Da palazzo Garampi si risottolinea l'assenza di aumenti sul fronte della pressione fiscale: "Non abbiamo aumentato le tasse di competenza comunale e confermato agevolazioni previste e misure specifiche per le categorie". A trainare la crescita delle entrate correnti il generale rilancio dell’economia del territorio del post Covid e la ripresa dell’imposta di soggiorno che ha quasi raggiunto i livelli del 2019, con 9,7 milioni di euro (circa 100mila euro in meno rispetto all’ultimo anno pre-pandemia). Nel 2022 sono cresciute anche le spese di parte corrente, con un incremento pari a 13,5 milioni dovuto all’aumento delle utenze degli immobili comunali e dell’illuminazione pubblica.



Il bilancio 2022 si è chiuso con un risultato positivo di amministrazione in crescita rispetto al rendiconto precedente di 12,8 milioni (+73,5 rispetto al 2018). "Un bilancio - argomenta l'amministrazione comunale - che ha permesso di continuare il percorso di investimenti, circa 90 milioni di euro per il 2022, attraverso anche le risorse statali, europee e regionali intercettate". "Una serie di opere e interventi - chiosa la nota - che ha riguardato la riqualificazione urbana, a partire dal Parco del Mare, l’edilizia scolastica e l’impiantistica sportiva, come la nuova palestra della scuola elementare Montessori e il nuovo manto sintetico allo stadio Romeo Neri".