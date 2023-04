Più defibrillatori per Riccione: l'amministrazione prepara i fondi per l'acquisto

Attualità

Riccione

| 14:10 - 28 Aprile 2023

(In gallery il consigliere comunale Filippo Cupparoni).







Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta di giovedì sera (27 aprile) ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Filippo Cupparoni con cui impegna l'amministrazione comunale a potenziare al massimo la dotazione di defibrillatori. In particolare, impegna l’amministrazione “a stanziare quanto prima i fondi necessari negli appositi capitoli di bilancio affinché la presenza di Dae (defibrillatore esterno automatico) sul territorio possa essere drasticamente potenziata soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza e presenza delle persone”.



“Ogni anno in Italia circa 120mila persone sono colpite da infarto miocardico - ha osservato Cupparoni, esponendo l’ordine del giorno ai consiglieri - di queste circa 25mila muoiono ancora prima di arrivare in ospedale. Ma tra i 95mila che arrivano in un centro di cura la mortalità è solo del 10,95%. Il tempo per intervenire in caso di arresto cardiaco è strettissimo e le percentuali di sopravvivenza diminuiscono del 7-10% al minuto se non si interviene con il defibrillatore. Al giorno d’oggi la probabilità di sopravvivenza ad un arresto cardiaco è del 2%, probabilità che potrebbe salire fino al 75% grazie a una distribuzione capillare sul territorio di defibrillatori e una maggiore preparazione sulle manovre di primo soccorso”.



Di qui la necessità di potenziare la dotazione di defibrillatori, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate, in particolare durante la stagione turistica. “Tutelare i riccionesi e gli ospiti della città è doveroso. Ed è necessario unire all’aumento degli strumenti salvavita anche una massiccia campagna di formazione e sensibilizzazione su questi temi”.



L'amministrazione comunale procederà a una mappatura dei defibrillatori già installati. Verrà anche promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta alla città e soprattutto verso le categorie maggiormente prossime alle aree più densamente popolate e più a rischio.