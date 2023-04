Rimini, sfratti bloccati da maggio ad agosto

Attualità

28 Aprile 2023

Da maggio ad agosto 2023 sfratti bloccati nel Comune di Rimini. La decisione è stata presa di concerto da amministrazione comunale e Acer. In attesa di un intervento del governo sul fenomeno degli "affitti brevi", l'assessore Gianfreda ricorda gli interventi del Comune di Rimini per attenuare l'emergenza abitativa. "Una programmazione innovativa - spiega - che affronta di petto il tema di un mercato immobiliare troppo fermo".



Si parte dal patto per la casa, di concerto con la regione Emilia Romagna, per calmierare gli affitti e aumentare gli immobili disponibili. Un ruolo fondamentale lo svolge l'agenzia sociale per le locazioni che "attraverso un fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione assegnate dalla Regione, ha lo scopo di favorire l’incontro delle domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione operando, a titolo completamente gratuito, a favore di inquilini (che dispongono di redditi medio/bassi) e proprietari". E poi i fondi per la morosità incolpevole, il fondo comunale da 500.000 euro per abbassare l'Imu dallo 0,86% allo 0,76% per gli immobili affittati a canone concordato "nell’ottica di stimolare gli affitti per le famiglie".



Infine l'assessore Gianfreda, in giorni segnati dal dibattito sul futuro dell'immobile ex nuova Questura, ricorda i 36 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica "dotate di caratteristiche di alta sostenibilità, efficienza energetica, massima accessibilità e sicurezza" che verranno realizzati, grazie a 1,1 milione di risorse comunali e a un contributo regionale di 5,5 milioni, nell'area tra le vie Giovanni Pascoli, Ugo Bassi, via IX Febbraio 1849 e Flaminia, proprio in quella zona.