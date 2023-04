Il maltempo non 'guasta' Saluserbe: migliaia di presenze all'evento di Saludecio

Attualità

Saludecio

12:36 - 28 Aprile 2023

Saluserbe Saludecio edizione 2023.



Migliaia di presenze per l’edizione 2023 di Saluserbe, tenutasi a Saludecio dal 22 al 25 aprile, nonostante il tempo poco clemente tra lunedì e martedì.



"Sabato e domenica abbiamo vissuto una due giorni davvero molto positiva, - commenta Gigliola Fronzoni, assessore alla Cultura di Saludecio - quest’anno abbiamo puntato molto su alcuni incontri culturali che hanno richiamato, in particolare, l’attenzione sul nostro pianeta, visto che Saluserbe ha avuto inizio proprio il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra".



Gianfranco Lollino, presidente dell’Osservatorio Astronomico Copernico di Saludecio e il Prof. Gianluca Chiocci, docente di filosofia e scienze umane, hanno voluto sensibilizzare il pubblico sul rispetto e la protezione della Terra, altre conferenze e incontri sul tema del biologico, sui colori della salute, sui fiori, accompagnati dagli assaggi dello chef Andrea Montanari, sono stati molto apprezzati dai visitatori, con alcuni arrivati anche da molto lontano. Grande interesse ha suscitato anche la mostra di Arperc (arte per comunicare), curata da Marisa Russo, dedicata all’ulivo dal titolo "L'ulivo da mito e storia al fascino dei suoi simboli". Ogni pomeriggio, poi è stata protagonista l’allegria dei tanti artisti di strada, musicisti; lo spettacolo teatrale dell'associazione "Armonda" di Saludecio ha chiuso in bellezza questa manifestazione che da 36 edizioni, evidenza Fronzoni, "riesce sempre a stupire, a divertire e a far pensare".