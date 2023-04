Attualità

Rimini

| 11:47 - 28 Aprile 2023

L'insegna coperta.

Un segnale stradale che indica uno stallo auto per disabili, ancora coperto dopo un cambio di viabilità in via Marconi a Viserba. La segnalazione arriva da un nostro lettore al 347 8809485. "Il segnale stradale in alto a sinistra" scrive il nostro lettore "indica lo stallo disabili ed è stato ricoperto in occasione del cambio di viabilità. Basterebbe solo scoprirlo e girarlo. Operazione che richiede pochissimi minuti"











