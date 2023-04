Baseball Serie B, Mediolanum New Rimini ospita Porto Sant'Elpidio

Sport

28 Aprile 2023

Francesco Tarassi - foto Davide Ruggeri.

Turno casalingo allo stadio comunale per Mediolanum New Rimini che domani, sabato 29 aprile, affronterà il terzo turno del campionato di serie B di baseball, girone C.



L'avversario è il Porto Sant'Elpidio, che ha saltato il primo turno per impraticabilità del campo e poi pareggiato 1-1 in casa con Potenza Picena. Sconfitta 3 a 0 in Gara 1 con il lanciatore Marius Badiu sul monte per nove riprese; vittoria 6-1 in Gara 2 che ha visto partente il venezuelano con passaporto portoghese Jose Javier Useche Tainha. Il manager della squadra marchigiana è Carlos Pezzullo, lanciatore con trascorsi anche a Rimini.





La giornata comincerà con la squadra riminese in testa alla classifica, imbattuta dopo le prime quattro partite e reduce da due sfide vittoriose in trasferta sul diamante del Foggia, annunciata fra le candidate alle prime due piazze che daranno accesso alla seconda fase.





"Della doppia sfida di Foggia ci teniamo la reazione della squadra espressa dall'ultimo inning della prima partita e la qualità espressa nella seconda – dice il manager Gilberto Zucconi – mentre vogliamo lasciare gli errori compiuti nei primi inning, una fallosità che non appartiene a questa squadra. Porto Sant'Elpidio è una neopromossa, so che sono aggressivi nel box e anche il monte di lancio me l'hanno descritto come affidabile. Saluteremo il manager Carlos Pezzullo, che vedo anche tesserato come giocatore e chissà che non ce lo ritroveremo sul monte".





Rotazione confermata per i lanciatori di Mediolanum New Rimini, con Francesco Ridolfi partente nel pomeriggio e Tommaso Aiello nella gara serale. Torna a disposizione Daniel Muzzarelli, che da qualche giorno ha ripreso a lanciare ma che sarà molto probabilmente tenuto a riposo per non affrettare il recupero. A disposizione tutto il resto del roster.





Gara 1 è in programma alle 15.00, Gara 2 alle 20.00, entrambe saranno anche visibili in streaming sulla pagina Facebook di New Rimini