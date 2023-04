Grande festa con l’agricoltura in piazza a Santarcangelo il primo maggio

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:23 - 28 Aprile 2023

Il duo folk Emisurela.

A Santarcangelo di Romagna torna l’Agricoltura in piazza per festeggiare il lavoro. Si rinnova lunedì 1° maggio la tradizionale iniziativa promossa da Cia Romagna, appuntamento dedicato non solo ai rappresentanti del settore agricolo, ma anche a famiglie, giovani, bimbi e nonni per passare una giornata insieme.



Si parte verso le 10.30 con l’imponente corteo dei mezzi agricoli nelle vie del centro di Santarcangelo fino a piazza Gramsci, dove i trattori resteranno in mostra. Fra giganti tecnologici moderni e mezzi d’epoca, bambini e appassionati potranno ammirare e osservare da vicino i modelli.



Alle 11 sul palco di piazza Ganganelli porteranno il loro saluto il vicepresidente vicario di Cia Romagna Lorenzo Falcioni, il presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi, il dirigente di Cia Emilia-Romagna Antenore Cervi (nipote di uno dei sette fratelli partigiani) e la sindaca Alice Parma.



Come ogni anno la piazza principale di Santarcangelo sarà il cuore della manifestazione, ospitando sin dal mattino il mercato agricolo “I sapori della nostra terra” con gli stand dei produttori locali, ciambella e vino per tutti, animazione per i più piccoli e giochi con il ludobus Scombussolo. L’atmosfera gioiosa di una festa campestre sarà ricreata dalla musica classic-folk romagnola del duo femminile Emisuréla, con il violino e la fisarmonica delle sorelle faentine Anna e Angela De Leo.



A pranzo, dalle 13, si potrà mangiare sulle panche e le tavolate in piazza portandosi la propria “ligaza” (fatta magari con i prodotti acquistati al momento al mercatino agricolo), per poi proseguire ancora in musica.