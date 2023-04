Antitetanica, giornate dedicate alla vaccinazione a Bellaria, Morciano e Santarcangelo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:58 - 28 Aprile 2023

Nei mesi di maggio e giugno il Dipartimento di Sanità Pubblica promuove nuove giornate dedicate alla vaccinazione antitetanica nelle Case di Comunità di Morciano, Bellaria e Santarcangelo. Insieme alla vaccinazione sarà offerta la possibilità di un colloquio sugli stili di vita per ricevere consigli e materiale informativo su alimentazione, attività fisica e abitudine al fumo di tabacco.



L’iniziativa è rivolta in particolare agli over sessanta, ma è comunque aperta a tutta la popolazione. Per accedere alle prestazioni è necessaria la prenotazione al CUP.



Iniziative in programma:



Casa di Comunità di Bellaria



3 maggio 2023 ore 8:30-12:30

7 giugno 2023 ore 8:30-12:30



Casa di Comunità di Santarcangelo



3 maggio 2023 ore 13:30-16:30

7 giugno 2023 ore 13:30-16:30



Casa di Comunità di Morciano



31 maggio 2023 ore 8:30-12:30 e 13:30-16:30

28 giugno 2023 ore 8:30-12:30 e 13:30-16:30