Gemello 'cattivo' incolpa fratello innocente per spaccio di droga: assoluzione in tribunale Scambio di persona: 35enne accusato di aver venduto eroina a un ragazzo finito in coma

Cronaca Rimini | 08:36 - 28 Aprile 2023 Archivio. Un uomo nordafricano di 35 anni è stato accusato di aver ceduto una dose di eroina tagliata male che ha fatto finire un riminese ventenne in coma nell'autunno del 2020. Tuttavia, è stato assolto perché si è dimostrato che era a Milano a lavorare quando la droga è stata acquistata. La chiave del caso è stata la somiglianza tra lui e il suo gemello "cattivo", che si era impossessato della sua identità. Il gemello "buono" è stato assolto, poiché si è dimostrato che non c'entrava nulla con l'accusa. Il caso è stato ritrasmesso al pubblico ministero per rivalutazione alla luce di quanto emerso.



