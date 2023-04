Veicoli in fiamme dopo la collisione, incidente stradale a Savignano

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 19:38 - 27 Aprile 2023

Uno dei mezzi distrutto dalle fiamme.

In un pericoloso incrocio tra via Sogliano e via Selbelle III a Savignano, due veicoli, un furgone e una Fiat Punto, sono entrati in collisione. Fortunatamente non ci sono stati feriti e le persone coinvolte non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale. Tuttavia, entrambi i veicoli hanno preso fuoco dopo l'impatto, ma i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, il furgone proveniva da via Selbelle III e non ha dato la precedenza all'auto che percorreva via Sogliano, causando la collisione. La strada è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e la linea elettrica ha subito danni.