Calcio C, deferito il Siena. I playoff dall'11 maggio

Sport

Rimini

| 19:18 - 27 Aprile 2023

Il Procuratore federale della Figc ha deferito il Siena al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore, Emiliano Montanari, per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps.

L'udienza davanti al Tfn è stata fissata per l'8 maggio prossimo.

In considerazione del deferimento, il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso - "nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate" - di posporre l'inizio delle partite di playoff 2022/23 all'11 maggio 2023, "confidando - si afferma in una nota - nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi. Il Direttivo ha anche deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell'immagine e della credibilità delle stesse".