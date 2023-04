Calcio Promozione, mister Barontini: 'Sampierana, devi finire nel miglior modo possibile'

Sport

Cesena

| 19:04 - 27 Aprile 2023

Il tecnico della Sampierana Federico Barontini.

Solo un miracolo può rimettere in gioco la Sampierana scivolata a -4 dalla leader Gambettola: vittoria sul Meldola domenica con pareggio della capolista a Cervia e promozione che si decide nello scontro diretto di Longiano all’ultima giornata.



“Le motivazioni del Gambettola sono superiori, non credo che la sua corsa si arresterà a questo punto, ed è in salute visto che viene da cinque vittorie di fila. Noi dobbiamo dare il massimo e cercare di finire bene la stagione ed evitare che il solco dal Gambettola si

allarghi: non sarebbe il giusto epilogo di una stagione che ci ha comunque visto protagonisti” commenta il tecnico della Sampierana Federico Barontini



Mister, cosa è successo contro il Granata? E’arrivato solo un pareggio

dal sapore di resa…



“Abbiamo pagato a caro prezzo il contraccolpo psicologico delle due sconfitte di fila contro Fratta Terme fuori casa e Forlimpopoli in casa. L’approccio mentale è stato sbagliato contro un avversario che non aveva nulla da perdere. Il pessimo primo tempo si è chiuso 2-0, nella ripresa si è infortunato anche Pippi, abbiamo dato tutto ed è stato 2-2. Troppo poco”.



La Sampierana è crollata sul filo del traguardo: un punto in tre partite

sul +4. Che spiegazione si dà?



“Abbiamo esaurito le energie psicofisiche dopo 25 giornate alla morte. Il momento no, che è fisiologico, è arrivato nel momento sbagliato della stagione, il Gambettola lo ha accusato a febbraio ed è riuscito a gestirlo al meglio tenendo botta per poi ripartire alla grande sfruttando al meglio il nostro calo. Bisogna fare i complimenti alla formazione di Bernacci. Viene da cinque vittorie di fila, è in grande salute. Si è dimostrata una squadra esperta, composta da giocatori abituati a stare a certi livelli a lungo e con quella mentalità che la Sampierana deve acquisire in modo completo".



Nel momento topico avete avuto delle assenze. E’ una giustificazione?



“E’ vero, abbiamo avuto tra squalifiche e infortuni delle defezioni, in primis quella di Lanzi (con Pippi mancherà anche contro il Meldola), un giocatore per noi unico visto che in attacco fa reparto da solo o quasi, che si sono concentrate nel momento peggiore, quello del rush finale. I giocatori che avevano giocato meno ma che hanno le qualità per fare benissimo, purtroppo non erano al meglio. Avremmo dovuto inserire Cola

in chiusura di mercato invernale, ma un nuovo infortunio gli ha fatto appendere le scarpe al chiodo. In questo mese il colpo è stato pesante a livello psicologico, dobbiamo raschiare il fondo del barile per battere in qualche maniera il Meldola”.



Cosa resta di questo campionato?



“Per prima cosa dobbiamo finire nel migliore modo possibile la stagione

regolare e vincere il playoff contro la vincente di Novafeltria-Forlimpopoli. Poi con la società parleremo del futuro. Resta il fatto che per 27 partite abbiamo lottato per il primato dopo che nella stagione scorsa dal terz’ultimo posto siamo risaliti fino al

quinto. Abbiamo fatto dei progressi notevoli, non abbiamo nulla da rimproverarci: ad inizio stagione avremmo firmato tutti per disputare un campionato di questo livello”.





