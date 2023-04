Alle radici di un territorio comune: il bello della biodiversità nella camminata insieme ad OaSì

Eventi

Poggio Torriana

| 17:04 - 27 Aprile 2023

L'iniziativa di Oasì - Insieme per le valli.

“Lungo il fiume Uso, da Camerano di Poggio Torriana a Santarcangelo, alle radici di un territorio comune”. Si dipana lungo l’argine del fiume il percorso scelto da OaSì – Insieme per le valli APS per la seconda iniziativa del programma primaverile iniziato a fine marzo alla scoperta di fiori ed erbe mangerecce sotto la guida di esperti conoscitori.



L’uscita lungo l’Uso si svolge domenica 30 aprile, con partenza alle ore 10 (ritrovo al campo sportivo di Camerano, in via del Fiume). Si camminerà insieme fino al parco Baden Powell di Santarcangelo (dietro ai Cappuccini), si parlerà di biodiversità e di ecosistema fiume. Sarà anche l’occasione per discutere di un territorio che da sempre è legato a doppio filo, dei vantaggi che potrebbero arrivare da una maggiore collaborazione fra i due Comuni ad esempio sui temi della qualificazione urbana, ambientale e dei servizi, di ferite ancora aperte come i ruderi dello stabilimento Unicem, nella frazione di San Michele, che si riconosce in un’unica comunità con le stesse radici nonostante la divisione amministrativa, ma anche delle preziose perle da valorizzare come il Palazzo Marcosanti che assieme a Montebello, Saiano e al centro storico di Santarcangelo sono risorse formidabili per l’intera provincia e oltre.



Proprio per questo l’associazione OaSì – Insieme per le valli APS ha invitato a partecipare i sindaci di Santarcangelo, Alice Parma e di Poggio Torriana, Ronny Raggini.

Al termine della passeggiata mangeremo insieme al parco con pranzo al sacco e il ritorno a Camerano si potrà effettuare nuovamente a piedi sullo stesso percorso, oppure si potrà approfittare di un passaggio con auto messe a disposizione. L’iniziativa è gratuita, aperta e adatta a tutti.