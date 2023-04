Basket D, Fast Coffee Tigers in semifinale: sfida contro il Vis Persiceto

Sport

VillaVerucchio

| 16:30 - 27 Aprile 2023

Zannoni.

Dopo aver strappato il foglio rosa contro Stars Bologna nell’ultima giornata della Poule Promozione (girone F), Fast Coffee Tigers Villa Verucchio si è aggiudicata la seconda posizione in classifica e, di conseguenza, l’approdo in semifinale playoff contro Vis Persiceto, terza classificata nel girone E.

L’appuntamento è alla Tigers Arena di Villa Verucchio, venerdì 28 aprile, palla a due ore 21.15 (ingresso libero).





“Ora arriva il bello, siamo contenti del traguardo raggiunto ma siamo altresì consapevoli che ci aspettano delle partite vere, sia per il livello tecnico in campo sia per l’atmosfera unica dei playoff”. Il coach delle Tigri, Michele Amadori, fotografa così lo scenario che aspetta da ora in avanti i suoi ragazzi in canotta biancoverde.



“Ci sarà sicuramente maggiore tensione, anche perché in una serie alla meglio delle 3 gare non c’è spazio per tanti passi falsi, ma sono convinto che i ragazzi la sapranno convertire in adrenalina e, di conseguenza, in pura competizione e ‘cattiveria’ agonistica” prosegue lo skipper biancoverde.





Gli avversari arrivano dalla provincia di Bologna, da una piazza ben conosciuta e con grande tradizione di pallacanestro. “Vis Persiceto è una squadra fisica e solida, ha disputato (come noi) un ottimo campionato e la stagione scorsa perse in finale contro SBF Ferrara, pertanto ci troveremo di fronte una squadra ambiziosa e ben organizzata”.





“Noi veniamo da due bellissimi successi, che ci hanno permesso di piazzarci secondi a 20 punti, dietro solamente ad Audace Bombers, capolista esclusivamente differenza canestri di 1 punto nello scontro diretto. – prosegue il coach analizzando lo stato di forma dei Tigers – Recuperiamo il play Mazzotti, assente nelle due gare precedenti; la sua esperienza sarà fondamentale, è un leader ed è abituato a giocare gare di questo spessore. Non ci sarà, invece, il play-guardia classe 2004 Simone Buo, fermo ai box per infortunio”.



Fatta la conta degli assenti e dei presenti, “Vedo i ragazzi entusiasti e coesi, si allenano con grande energia e questo è sicuramente un segnale positivo. Il fatto di giocare Gara1 in casa ci può assolutamente agevolare, abbiamo un grande tifo e anche nell’ultima sfida contro Stars la Tigers Arena era letteralmente ‘incendiata’, però mi sento di dire che il fattore campo conta fino ad un certo punto in partite di questo livello: saranno delle ‘battaglie’ sportive e nulla sarà scontato”.