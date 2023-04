Riccione, tensioni in maggioranza: Villa lascia. La consigliera passa al Gruppo Misto

Attualità

Riccione

| 16:07 - 27 Aprile 2023

La consigliera Valentina Villa insieme alla Sindaca Daniela Angelini, Riccione.

È ufficiale a Riccione il divorzio tra la consigliera comunale Valentina Villa di Uniamo Riccione, e la maggioranza. E la lista le chiede di dimettersi annunciando di rimanere fedele al mandato della sindaca Daniela Angelini. Come riporta l'agenzia Dire, gli animi appaiono comunque poco sereni all'interno della compagine civica. Villa spiega infatti la sua decisione in una lettera all'assemblea che prima appare sui social di Uniamo Riccione e poi viene eliminata, in quanto non approvata dalla stessa assemblea che in una nota conferma l'appoggio alla giunta. Nella sua missiva, Villa ricorda che il 30 marzo scorso la sindaca l'ha espulsa dalla maggioranza tramite comunicato stampa e su richiesta formale del collega Marco De Pascale di Lista 2030. E nell'incontro chiarificatore di lunedì scorso 24 aprile si è poi acclarata "l'impossibilità di mantenere" la presenza di Villa in maggioranza. Per la sindaco infatti, spiega la diretta interessata, "il clima, senza di me, è molto più sereno e c'è molta più unità e coesione". Si tratta di "pseudo ragioni- ribatte- del tutto soggettive e non commentabili politicamente". Da qui le dimissioni da Uniamo, "per consentire di valutare in piena libertà la posizione più idonea e conveniente da assumere", l'uscita dalla maggioranza e l'approdo nel Gruppo misto, sui cui scranni già siede l'ex dem Gianluca Vannucci. Villa precisa inoltre che le sue azioni e il suo operato si sono "sempre" svolti "in pieno accordo con il direttivo di Uniamo", mentre la sfiducia all'assessore Alessandro Nicolardi, "formalizzata mesi fa dal Direttivo di Uniamo unitamente ai tentativi di accordo tra le forze di maggioranza Uniamo, Coraggiosa e Riccione col Cuore hanno evidentemente scatenato il fuoco amico sulla mia persona e su quello che era il Direttivo", conclude.



Direttivo che si è dimesso in blocco ed "entro qualche settimana" nascerà il nuovo organo di coordinamento, ribatte l'assemblea di Uniamo dopo la riunione di ieri sulle "posizioni personali della sua ex consigliera comunale Villa". L'organismo "resta compatto nel voler affermare la propria continuità con il lavoro di questa amministrazione e quindi esprime la totale fiducia nell'operato di sindaco e giunta". Il tentativo di riconciliazione tra Villa e sindaco di lunedì non è andato in porto e l'assemblea che l'ha caldeggiato, dunque, "assume, all'unanimità dei numerosi presenti, una posizione critica" nei confronti di Villa, chiedendone di lasciare il consiglio comunale. Con le dimissioni del direttivo ora si apre una nuova fase congressuale che porterà all'elezione di un nuovo organo di coordinamento entro qualche settimana. Il presidente Fabio Della Rosa resta il referente nei tavoli della maggioranza e farà da traghettatore nell'attesa del nuovo direttivo.



Le parole del Segretario Pd Riccione, Riziero Santi:



Dispiace vedere che certi consiglieri, giovani e pieni di energie, alle prime difficoltà girano la schiena, cambiano casacca, ma non mollano la poltrona. La politica è un'altra cosa. La politica è riflessione, coerenza, condivisione di un'idea, di un progetto, di cose e di valori, che vanno molto al di là di una delibera di Consiglio. La politica è la fatica del confronto e della ricerca della sintesi unitaria.

Dopo del Consigliere eletto nelle liste del Pd ora tocca alla Consigliera eletta nella lista di Uniamo che passa al gruppo Misto. La reazione del Pd e di Uniamo non poteva che essere la stessa: dimettetevi. Assumetevi la vostra responsabilità di non essere legittimamente d'accordo con il collettivo ma abbiate la forza morale di lasciare il campo ad altri, nel rispetto degli elettori.

Cambiare idea è legittimo ma farlo avvalendosi dei voti ricevuti in precedenza è un malcostume della politica a tutti i livelli al quale non dobbiamo rassegnarci.

Per il resto, dopo il dispiacere nel dover prendere atto di queste scelte personali, c'è comunque una maggioranza che rimane tale e che serra i ranghi e si ritrova, unita più che mai (Pd, Riccione2030, Coraggiosa, Uniamo, Riccione col Cuore e M5S), nell'affrontare i temi veri di questa legislatura che sono quelli che porteranno la città di Riccione fuori dal nulla degli ultimi otto anni.