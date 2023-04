Rimini, il meteo del ponte 1 maggio nel segno della variabilità

Attualità

Rimini

| 15:48 - 27 Aprile 2023

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.



Variabilità a inizio settimana poi la rimonta dell’alta pressione favorirà tempo più stabile con temperature in progressivo aumento.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 27/04/2023 ore 13:30



Venerdì 28 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: velature in transito con fasi ben soleggiate alternate a momenti più nuvolosi. Nelle ore pomeridiane sviluppo di addensamenti cumuliformi sui rilievi senza precipitazioni.



Temperature: in aumento con minime tra 8 e 12 gradi; massime comprese tra i 19 gradi della costa e i 21/22 gradi dell’entroterra.



Venti: deboli occidentali al mattino tendenti a disporsi tra est e sud-est sulle aree di pianura e costa con moderati rinforzi nelle ore pomeridiane; tra pomeriggio e sera venti sud-occidentali nell’entroterra con possibili raffiche forti in Appennino.



Mare: poco mosso.



Attendibilità: alta.



Sabato 29 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: al primo mattino parziali schiarite poi in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità su tutto il territorio con cielo fino a molto nuvoloso. Dalla sera deboli ed irregolari precipitazioni potranno interessare le aree appenniniche.



Temperature: minime in aumento comprese tra 11 e 13 gradi; massime in lieve diminuzione, comprese tra 18 e 20 gradi.



Venti: deboli sud-occidentali con rinforzi nell’entroterra durante la mattina, poi dal pomeriggio tendenti a disporsi tra est e sud-est con qualche rinforzo lungo la costa.



Mare: poco mosso. Localmente mosso al largo tra pomeriggio e sera.



Attendibilità: medio-alta.



Domenica 30 aprile



Stato del cielo e precipitazioni: l’arrivo di una perturbazione determinerà cielo molto nuvoloso con possibilità di deboli piogge sparse nella mattina, in transito dalla costa verso l’entroterra e in progressivo esaurimento. Parziali schiarite sulle aree costiere durante il pomeriggio, prima di un nuovo aumento della nuvolosità in serata con piogge deboli che dall’Appennino si estenderanno verso la pianura nella notte seguente.



Temperature: minime in ulteriore aumento, comprese tra 12 e 15 gradi; massime in diminuzione, comprese tra i 14/16 gradi dell’entroterra e i 18 gradi della costa.



Venti: in prevalenza tra est e sud-est di intensità debole al mattino e fino a moderata nel pomeriggio (specie lungo la costa) con rinforzi sulle aree appenniniche.



Mare: poco mosso sotto costa e fino a mosso al largo.



Attendibilità: medio-bassa.



Tendenza per la settimana: tempo probabilmente instabile nella giornata di lunedì 1 maggio, con piogge frequenti per l’intero arco del giorno e anche martedì 2 maggio con fenomeni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Tempo in miglioramento da mercoledì 3 maggio, con temperature in calo lunedì su valori massimi non superiori a 15 gradi e poi in ripresa da mercoledì attorno a 18 gradi.





Qui le previsioni dettagliate per Rimini