Diciassette arresti per traffico di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Rimini

| 15:27 - 27 Aprile 2023

Tra gli arrestati c'è anche un mediatore culturale.

La Polizia di Catania ha smantellato un'organizzazione transnazionale composta prevalentemente da guineani ed ivoriani che gestiva un vasto racket di migranti originari dell'area sub-sahariana e diretti in Europa attraverso l'Italia. (Vedi notizia) L'organizzazione era accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e traffico di esseri umani. L'operazione, denominata "Landaya", ha coinvolto anche le Questure di Asti, Cuneo, Genova, La Spezia, Pavia, Rimini, Savona e Torino e ha portato all'arresto di 17 extracomunitari. Tra gli arrestati c'è anche un mediatore culturale. Le indagini, durate due anni, sono partite dalla vicenda di una minorenne straniera non accompagnata che è riuscita a raggiungere la Francia dopo essere approdata nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa, il 25 gennaio del 2021. La città di Rimini è stata coinvolta nell'operazione insieme ad altre città italiane. Gli investigatori hanno anche accertato alcuni casi di abusi sessuali.