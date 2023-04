Riqualificazione del Giardino Maria Rosa Pellesi a Viserba: un progetto per restituire la bellezza del passato

Attualità

Rimini

| 15:11 - 27 Aprile 2023

Kursaal Viserba.

La riqualificazione del Giardino Maria Rosa Pellesi di Viserba, un luogo storico dell'ex Kursaal, è stata richiesta dal capogruppo di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi in un'interrogazione al Sindaco del Comune di Rimini. Secondo Renzi, il parco si trova in uno stato di degrado e necessita di una completa riqualificazione.



Il Kursaal di Viserba era un edificio in stile liberty, costruito nel 1908, che comprendeva sale di conversazione e lettura, una caffetteria aperta sulle terrazze, un salone per il ballo e un elegante teatro. Era il ritrovo di tutta l'attività ricreativa e sociale di Viserba. Purtroppo, negli anni '60, fu demolito a causa dei danni subiti dai bombardamenti dell'ultima guerra.



L'area in cui sorgeva il Kursaal venne poi trasformata nel Giardino Maria Rosa Pellesi, che da anni si trova in uno stato di forte degrado - spiega il Consigliere - senza cura del verde, con i camminamenti in asfalto ammalorato e il Monumento ai Caduti di Viserba abbandonato. Il giardino è l'unica area verde presente a Viserba mare e in estate ospita una giostra, mentre nel resto dell'anno è ridotto a sgambamento per cani.



La petizione popolare sottoscritta da centinaia di persone nel 2020, ha fermato un progetto di destinazione dell'area a skateboard. Renzi ha proposto una serie di interventi per riqualificare radicalmente il Giardino, tra cui la cura del verde, la piantumazione di alberi ombreggianti, il rifacimento dei camminamenti con lo stesso materiale utilizzato per la riqualificazione del Lungomare, l'installazione di fontanelle per rievocare la "Viserba regina delle acque", un'arena polifunzionale per consentire eventi culturali, musicali, esibizioni di artisti, l'installazione di giochi per bambini, la valorizzazione del Monumento in ricordo dei Caduti di Viserba e la schermatura con il verde verticale delle pertinenze edilizie confinanti e insistenti sul giardino.



La riqualificazione del Giardino Maria Rosa Pellesi - conclude Renzi - è un progetto importante per ricordare il luogo della "belle epoque" di Viserba, per l'accoglienza e l'intrattenimento dei turisti.