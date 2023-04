Giovani riminesi a scuola d'impresa: a maggio torna lo Startup Weekend

Eventi

Rimini

| 14:17 - 27 Aprile 2023

La presentazione di 'Startup Weekend', Riviera Banca Rimini.

Techstars Startup Weekend fa tris e tra poco più di due settimane, presso la sede centrale di RivieraBanca a Rimini, radunerà un centinaio di studenti tra i 17 e 18 anni per promuovere la cultura del lavoro e sostenere i giovani che vogliono fare impresa. Si terrà infatti dal 12 al 14 Maggio la terza edizione dello Startup Weekend: un evento organizzato da Fattor Comune, società benefit che attraverso l'innovazione aiuta le imprese e le organizzazioni a crescere, in collaborazione con RivieraBanca, Uni.Rimini e il Campus Di Rimini dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Patrocinano l'iniziativa da quest'anno anche il Comune e la Provincia di Rimini e il Comune di Pesaro. L'evento, di carattere internazionale grazie alla collaborazione con Techstars, il più grande incubatore al mondo, vede anche il coinvolgimento di Google for Startup e ha una durata complessiva di 54 ore nel corso delle quali circa 100 studenti delle classi quarte e quinte di due scuole superiori di Rimini (l'Istituto tecnico statale economico 'R.Valturio' e il Liceo 'Karis') e due di Pesaro (il Liceo Marconi e l'Istituto tecnico economico tecnologico Bramante-Genga) si confronteranno con diversi mentor: professionisti ed imprenditori che metteranno a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze utili a far nascere un progetto imprenditoriale. L'obiettivo è quello di fornire ai giovani studenti una possibile finestra sul futuro mostrando loro il percorso che un progetto deve compiere per arrivare 'dall'idea all'impresa'. Il fine settimana è incentrato sull'azione, la cooperazione, l'innovazione e l'apprendimento, col fine di crescere in consapevolezza, abilità e competenze.



Esplorare il viaggio di un'idea imprenditoriale che passa dal 'sogno' al mercato, aiuta anche ad allenare le abilità relazionali necessarie a ogni progetto di squadra. Durante l'evento gli studenti progetteranno un'idea imprenditoriale e avranno l'opportunità di collaborare con persone al di fuori delle loro reti quotidiane. Tutti i team, interagendo con i mentor a disposizione, potranno apprendere metodologie e strumenti, potranno ricevere feedback preziosi e avranno infine la possibilità di presentare i progetti ad un giuria selezionata nella giornata di domenica.



"I giovani non sono solo il nostro futuro ma sono il nostro presente ed io penso che in una Bcc come la nostra possano trovare le risposte che cercano: un'attenzione speciale a supporto della propria crescita ed un sostegno alle proprie idee – commenta il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Startup Weekend è l'esempio di quanto la nostra banca sia vicina ai giovani e intenda investire in loro, consapevole che offrire loro opportunità di crescita significhi, di conseguenza, generare le condizioni per garantire sviluppo e benessere al nostro territorio. Un'iniziativa virtuosa capace di coniugare innovazione, formazione e mondo delle imprese".



"L'innovazione e la collaborazione sono fondamentali per la crescita di ogni attore socio economico del territorio - aggiunge Gianluca Metalli, Ceo di Fattor Comune - I giovani in particolare hanno oggi grandi possibilità attraverso l'uso delle tecnologie ad esempio, ma per esprimersi e valorizzare gli studi e le loro passioni devono capire dove e come farlo e grazie a questa iniziativa cominciano a far amicizia con il mondo del lavoro e crescono in cultura d'impresa. Fattor Comune aiuta le aziende e le organizzazioni a crescere attraverso l'innovazione e siamo felici che iniziative come lo Startup Weekend crescano costantemente anche con il coinvolgimento degli enti pubblici come Comune e Provincia. La condivisione di idee, competenze e risorse generano sempre una crescita diffusa e ne beneficia sicuramente anche il nostro bellissimo territorio".



"Un'iniziativa virtuosa - spiega la professoressa Maria Letizia Guerra, delegata del Rettore per Impegno pubblico di Unibo – che ci permette di ristabilire il valore dell'impegno collettivo di tutte i giovani studenti coinvolti. I ragazzi e le ragazze di Startup Weekend trascorrono insieme tre giorni impegnandosi in un progetto comune e lasciandosi coinvolgere dai mentor che svolgono una funzione di stimolo per loro e che li spronano a 'buttare il cuore oltre l'ostacolo'. Escono dalla loro comfort zone per svolgere un'attività nuova che non conoscono ed impegnarsi così, insieme ad altri ragazzi, in un impegno collettivo per un beneficio comune".