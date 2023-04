Tutto pronto per l'evento floreale più atteso della Romagna: al via "Cattolica in Fiore"

Eventi

Cattolica

| 13:55 - 27 Aprile 2023

Allestimento 'Cattolica in fiore 2023'.

Al via domani, 28 aprile, la 51esima edizione di "Cattolica in fiore", l'evento floreale che segna la definitiva apertura della stagione estiva cattolichina. L'apertura ufficiale dell'esposizione è prevista per le ore 10. Già annunciata la presenza del Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, del Vice Questore di Rimini, Fiorenza Grazia Maffei, dei rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine, diversi Amministratori del comprensorio ed il Presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari.





Su quattromila metri quadrati di esposizione trovano spazio più di 90 vivaisti, provenienti da tutta Italia, che coloreranno con i loro fiori il centro città sino a lunedì 1° maggio. Le postazioni dei florovivaisti si snodano tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino Piazza I° Maggio e via Curiel. Con la nuova edizione dell'evento, viene confermato anche il concorso che premia i migliori ed i più originali allestimenti degli standisti che si aggiudicano i riconoscimenti messi a disposizione da RivieraBanca.





In via Matteotti tornano anche gli "Artigiani al Centro", con oltre 20 postazioni nelle quali verranno proposte le creazioni "hand made". E poi tanto spazio al mondo dell'arte. La via Risorgimento ospita, ad esempio, le "Arti fiorite" dei pittori, ma non solo, che esporranno le loro opere. Al Palazzo del Turismo si può visitare l'esposizione delle fotografie "still life" di Arturo Marchini. Nel foyer di Palazzo Mancini è allestita la mostra "8 città invisibili" a cura di Marco Caroli nel centenario dalla nascita di Italo Calvino. All’atelier “Kave Fluid art”, di via Pascoli 80, la pittura di Katya Vecchi e la moda sartoriale di Fabiana Gabellini si incontrano e dialogano in “Arte da indossare in fiore”. Nella giornata del 30 aprile in piazza Roosevelt si ritroveranno i pittori, sotto la regia del Centro Arti Figurative di Riccione, per "Giardini dipinti" mostra-concorso di pittura libera ed estemporanea.





Viene riproposto durante l'evento anche il concorso dedicato ai commercianti locali per premiare la migliore "vetrina fiorita" ed il miglior "menù fiorito".





Vetrine da ammirare saranno: Staccoli Caffè e Pasticceria (Via Dottor Ferri 2); Carisma (Via Matteotti 53); Campidelli (Piazza Filippini 8); Ferretti Bomboniere (Via Allende 172); Geb Openspace (Via Marconi 22); Brandina (Via Bovio); Francesco Ridolfi Orafo (Via Filippini 3); La Sposa Vintage di Cristina Saiani (Via Marconi 10); Simona Canini (Via Risorgimento 41); Boutique Luisa (Via Mancini 5); Koha di Cinzia (Via Petrarca 12); Ditta Maffi dal 1935 (Via Cattaneo 21); L'Albero del Té (Via Cattaneo 4).





I menù fioriti si potranno trovare da: Staccoli Caffé e Pasticceria (via Dottor Ferri 2); Rosticceria Vichi Gastronomia (Mercato Coperto); Birroteca 88 - Cucina di Mare (Via Allende 88); Hotel Carducci 76 / Ristorante (Vicolo Santa Lucia, Via Carducci 76); Beach Bar Anna, (Zona 99 Via Facchini).





Infine è utile ricordare che per chi arriva in città in auto sono disponibili i parcheggi: "Regina" via Salvador Allende, aperto dalle 8:00 alle 20:00 (navette a servizio continuo); "Torconca", via Torconca, 2, aperto dalle 8:00 alle 22:00 (navette a servizio continuo); "Piscina" via Francesca da Limini - Largo Giulio Cesare Vanini; "Milazzo" via Milazzo 19 (chiamare 333 3444174); "Interrato Repubblica" via Garibaldi – Via Manara (aperto dalle 7:30 alle 20:30); "Piazza De Curtis" piazzale Antonio De Curtis (escluso il sabato mattina). In alternativa è possibile servirsi anche del Parcheggio "Acquario Cattolica" e arrivare tranquillamente a piedi all’area della mostra mercato, oppure ancora usufruendo dei monopattini BIT Mobility a noleggio sparsi in tutta la città.