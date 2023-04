Calcio RSM, nel turno preliminare esultano Faetano e Juvenes-Dogana

Sport

Repubblica San Marino

| 12:52 - 27 Aprile 2023

Semprini (Murata) in azione (foto FSGC).







Il Turno Preliminare di Campionato BKN301 di ieri sera ha ufficialmente aperto la fase di post-season. A sorridere e a proseguire la loro corsa, entrando così nel tabellone dei playoff, sono Faetano e Juvenes-Dogana.

I Gialloblu di Girolomoni affrontavano ad Acquaviva il Murata, forte di una posizione di classifica migliore ottenuta in stagione regolare (ottava contro undicesima) che in caso di pareggio li avrebbe qualificati. Per il Faetano dunque solo la vittoria avrebbe permesso loro di proseguire il cammino e così è stato. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, l’equilibrio viene spezzato ad inizio ripresa: Fall sulla trequarti pesca bene sulla fascia Terenzi che arrivato sul fondo la mette in mezzo per Marseljan Mema che buca Gueye e trova il suo gol numero 18 in stagione. Ferrario poco dopo potrebbe anche raddoppiare e forse chiudere la contesa ma non trova lo specchio da poco dentro l’area. Il Murata spinge ma senza trovare il guizzo giusto (con il pari i Bianconeri avrebbero passato il turno). Nel finale è ancora Mema a rendersi pericoloso ma Gueye chiude al meglio. Poi non c’è più tempo e il Faetano dunque può esultare e continuare la propria corsa. Ora per gli uomini di Girolomoni c’è il Cosmos, con la gara di andata in programma domenica 30 aprile alle ore 15:00 a Dogana ed il ritorno mercoledì 3 maggio a Montecchio (ore 20:45).



Partita invece ricca di gol quella di Montecchio tra Juvenes-Dogana e Domagnano. La squadra di Amati ha chiuso in regular season davanti a quella di Ranocchini proprio all’ultima giornata e dunque ha due risultati su tre a disposizione per strappare il pass per i playoff. La Juvenes-Dogana inizia al meglio e la sblocca al 38’ con il bel lancio di Benedetti per Salvemini che controlla col petto e batte Simone Guidi per l’1-0. L’attaccante di Amati è in serata e ad inizio ripresa timbra anche il raddoppio: lancio profondo dalle retrovie per Stella che di prima serve benissimo Salvemini il quale controlla col destro, calcia col sinistro e trafigge per la seconda volta Guidi. Ora per il Domagnano è durissima perché servirebbero tre gol per ribaltarla. I Giallorossi come da programma devono scoprirsi e la Juvenes-Dogana può dunque colpire in contropiede. La squadra di Amati però non da il colpo definitivo così il Domagnano a dieci dalla fine la accorcia con Nicolò Bacchiocchi che incorna in area dopo il corner. Il gol carica i Giallorossi che dopo soli quattro minuti trovano il clamoroso pareggio con una rete fotocopia: corner di Lombardi, Bonini la tocca ma la deviazione vincente di testa questa volta è di Angelini che fa esultare i suoi. L’emozioni però non sono finite a Montecchio. Passano pochi minuti ed il Domagnano resta in dieci per l’espulsione (rosso diretto) di Angelo Faetanini, reo di un duro fallo su Nicholas Lisi. Con l’uomo in più la Juvenes-Dogana non può sbagliare ed infatti al novantesimo Merli lancia in profondità Federico Tumidei che a tu per tu con Guidi lo batte e porta i suoi sul 3-2. Il Domagnano, nonostante l’uomo in meno e con due gol da recuperare, lotta e tenta la nuova rimonta ma non basta. Per la Juvenes-Dogana ora c’è La Fiorita, con la prima partita in programma domenica 30 aprile alle 15:00 sul campo di Montecchio ed il ritorno mercoledì 3 maggio (ore 20:45) ad Acquaviva.