A Coriano il ‘Moto Incontro del Sic58’ con il patrocinio del Senato della Repubblica

Eventi

Coriano

| 11:57 - 27 Aprile 2023

Moto Incontro Simoncelli (Foto repertorio).

Si svolgerà questo fine settimana, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile, il Moto Incontro del Sic58, in onore e memoria di Marco Simoncelli, che da diversi anni è ormai un evento di grande rilevanza non solo locale, ma anche nazionale. Per l’edizione del 2023 c’è però una rilevante novità, che la senatrice Domenica Spinelli, già sindaco e attuale vice sindaco di Coriano (città di origine di Simoncelli e in cui tutt’oggi risiedono i genitori di Marco), ha il piacere di comunicare: “Sono lieta di annunciare che per questa edizione del Sic58 il Senato della Repubblica, del quale mi onoro di far parte in rappresentanza di questo territorio, dopo mia esplicita richiesta, ha concesso il patrocinio ufficiale a questo avvenimento motociclistico in memoria di Marco Simoncelli”.



“Il ricavato delle iscrizioni e dell’iniziativa - prosegue Spinelli - verrà interamente devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli, che grazie alla grande generosità del suo papà Paolo, porta avanti nel suo nome attività benefiche e sociali di grande rilievo. Su questo e su quanto ricavato nell’edizione 2023 del Moto incontro Sic58, terremo nei prossimi giorni una conferenza stampa presso la Sala Nassirya di Palazzo Madama alla quale parteciperà, ovviamente, anche Paolo Simoncelli”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia.

Sul Moto Incontro del Sic58, organizzato dal Moto Club Misano Adriatico e patrocinato dai comuni di Coriano e Misano Adriatico, intervengono i rispettivi sindaci Gianluca Ugolini e Fabrizio Piccioni.



“Marco Simoncelli vive nel cuore di Coriano, terra dei motori e di tanta passione per lo sport, e dei corianesi - esordisce il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini -. Il prestigioso riconoscimento del Senato con la concessione del patrocinio al Moto Incontro del SIC58 è un’ulteriore conferma di vicinanza a questo indimenticato campione. Al grande evento itinerante del Moto Club Misano del 29 e 30 aprile, che ad oggi ha superato i 200 iscritti, in netto aumento rispetto allo scorso anno, ricordo che sabato alle 16 verrà accesa eccezionalmente a Coriano la fiamma del Sic per la durata di 58 secondi. Uno spettacolo che, assieme a tante altre opere, vuole essere traccia e segno tangibile del grande affetto di Coriano per Marco”.



“Il Moto Incontro del SIC58 - dice Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico - coincide con un weekend nel quale parte anche il CIV 2023 a Misano World Circuit, costituendo un binomio che tiene insieme passione e competizione, valori che Marco Simoncelli ha lasciato in eredità ad una comunità che vuol tenere vivissimo il ricordo del Campione di Coriano. Nella Riders’ Land, il cuore sportivo della Motor Valley, ci accingiamo a vivere due giornate emozionanti e colme di energia”.