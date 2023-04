Il Comune di Verucchio organizza un pullman per la Marcia della Pace

Attualità

Verucchio

| 11:05 - 27 Aprile 2023

Marcia per la pace 2023.

Alla Marcia della Pace Perugia-Assisi con il Comune di Verucchio. In un momento storico segnato da una guerra in Ucrain che si protrae da oltre un anno senza che si veda una vera via di uscita, ennesimo focolaio di un mondo segnato da svariati fronti di battaglia, l’amministrazione comunale di Verucchio organizza un pullman per lanciare un segnale di speranza alla comunità..



Il 21 maggio, in Umbria è in programma la tradizionale Marcia della Pace e chi intendesse partecipare insieme ai nostri amministratori può prenotarsi al 338-5212379. I posti a disposizione sono limitati e si consiglia di prenotarsi il prima possibile.



Domenica 21\ maggio, poi, partenza fissata alle 6.30 da Villa Verucchio.