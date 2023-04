Controllo del territorio a Riccione: arresti e sanzioni nel lungo weekend del 25 aprile

Cronaca

| 10:46 - 27 Aprile 2023

Durante il lungo weekend del ponte del 25 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di contrastare i reati predatori e la microcriminalità in genere, nell'intera giurisdizione della Compagnia, anche in concomitanza dell'evento "Ralf in Pic Nic".



Il servizio, avviato nella notte di sabato e conclusosi proprio la sera del 25 aprile, ha portato all'arresto di un individuo italiano per danneggiamento aggravato. Inoltre i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà cinque automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, un italiano per minaccia verso i Carabinieri e i passanti con una siringa sporca di sangue e uno straniero privo di patente e con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, fuggito all'alt della pattuglia e poi fermato.



In totale, sono stati sanzionati 23 automobilisti per varie infrazioni al codice della strada. I Carabinieri hanno anche sequestrato un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti di vario tipo a carico di ignoti, rinvenute anche grazie all'ausilio dei cani antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro e della Polizia intercomunale di Riccione-Coriano-Misano Adriatico. Infine, hanno segnalato a varie Prefetture dell'intero territorio nazionale undici persone con sostanza stupefacente per uso personale.