Volley A2 femminile, all'Omag MT non riesce l'impresa

San Giovanni in Marignano

| 09:57 - 27 Aprile 2023

Tutto rinviato a gara 3, con una volitiva Millennium Brescia che si impone sul proprio taraflex per 3-0 e rimanda tutto alla “bella”. Una OMAG-MT un po’ opaca non è riuscita a contrastare il buon potenziale offensivo bresciano (Consoli, Torcolacci e Obossa, per citarne alcune), non riuscendo a forzare il servizio come domenica scorsa; Brescia, dal canto suo, legge meglio il gioco Marignanese (9 muri totali, contro i 4 di San Giovanni).



L’avvincente serie di semifinale tra OMAG-MT e Valsabbina Millennium Brescia si concluderà domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 17) al Playhall di Riccione con la decisiva gara-3, resasi necessaria dopo l’affermazione delle Zie in gara-1 e l’immediata reazione Bresciana in gara-2. Le ragazze di Enrico Barbolini potranno aggrapparsi al fattore campo e alla spinta dei suoi numerosi e calorosi tifosi per provare ad ottenere la qualificazione alla finalissima dei playoff promozione di A2, già conquistata dalla Itas Trento, abile a sbarazzarsi di Talmassons in due sole gare. Per le biancazzurre una sfida non semplice, in cui sarà importante scordare in fretta la prova sottotono offerta al Palageorge e ritrovare invece quella brillantezza mostrata domenica scorsa a Riccione nel primo match della serie.



“La reazione di Brescia era prevedibile - commenta Barbolini-sapevamo che avremmo dovuto prenderci dei rischi ulteriori per metterle in difficoltà. Non siamo riusciti a farlo. Merito anche del nostro avversario che ha giocato con una continuità e intensità importante. In questi pochi giorni faremo di tutto per farci trovare pronti domenica”.



IL TABELLINO

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Cvetnic 9, Consoli 12, Boldini 1, Pamio 7, Torcolacci 13, Obossa 12, Scognamillo (L), Ratti, Munarini. Non entrate: Orlandi, Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Rachkovska 7, Babatunde 1, Turco, Bolzonetti 8, Parini 4, Covino 1, Caforio (L), Perovic 8, Salvatori 3, Aluigi. Non entrate: Biagini (L), Saguatti, Cangini. All. Barbolini.



ARBITRI: Cecconato, Selmi.



NOTE – Durata set: 26′, 24′, 24′; Tot: 74′. MVP: Torcolacci.