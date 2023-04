A Cattolica il congresso ‘Worst Case’ in Neurologia con il dottor Marco Longoni

Attualità

09:53 - 27 Aprile 2023

Il Dott. Marco Longoni.

Si svolgerà a Cattolica, il 28 aprile, nel Waldorf Palace Hotel, il Congresso “Worst Case in Neurologia”. Responsabili scientifici il dottor Marco Longoni, Direttore della Neurologia e Stroke Unit di Cesena e Forlì e referente per l’Emilia - Romagna della Società di Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO), e il dottor Emanuele Puca, referente per le Marche della SNO.

Lo sviluppo di strumenti diagnostici sempre più sofisticati e le continue evoluzioni terapeutiche basate sulla Evidence Based Medicine ha condotto a numerosi e rilevanti progressi nella conoscenza delle malattie neurologiche, anche di quelle più rare. Ciononostante le neuroscienze, e la medicina più in generale, continuano ad arricchirsi di storie cliniche atipiche con manifestazioni bizzarre e decorso inaspettato, confermando, se ce ne fosse bisogno, l’unicità e l’eccezionalità della sfida che si profila spesso nella disciplina medica.



“La SNO – spiega il dottor Longoni - è una società trasversale a cui afferiscono principalmente le figure professionali nell'ambito delle neuroscienze: neurologi, neurochirurghi e neuroradiologi . Il Convegno, che avrà una partecipazione di circa cento professionisti, sarà l'occasione per il confronto e la discussione collegiale e multiprofessionale in presenza. Il razionale di questo incontro scientifico è quello di fare il punto sui percorsi diagnostici e terapeutici delle principali patologie neurologiche partendo dalla descrizione di casi clinici che hanno presentato una criticità nella diagnosi o nel decorso clinico. Come già evidenziato nel sottotitolo dell’evento “worst cases”, verranno selezionati i casi andati male con l’obiettivo di far emergere e condividere tra i professionisti delle neuroscienze le complessità e difficoltà che si incontrano quotidianamente e che si discostano da quello che è l’atteso secondo i dati di letteratura.”

“ I casi clinici - prosegue il medico - verranno presentati da giovani professionisti under 35 e dibattuti con la collaborazione di professionisti discussant senior, in modo da integrare i diversi punti di vista. In particolare verranno affrontati quattro grandi temi delle neuroscienze: lo stroke, le malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale e periferico, i disturbi del movimento e l'epilessia.”