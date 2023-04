Basket giovanile, RBR: larga vittoria ad Argenta per l'Under 17

Sport

Rimini

| 09:32 - 27 Aprile 2023

Vanno verso la conclusione i campionati giovanili. Per Rinascita Basket Rimini da evidenziare la super vittoria in trasferta dell’Under 17 d’Eccellenza con 109 punti segnati ad Argenta. I prossimi impegni. Under 17 d’Eccellenza: domenica (7 maggio) Fortitudo Bologna-Angels/Rbr alla palestra Furla (ore 15). Under 15 d’Eccellenza: venerdì (28 aprile) Ibr/Rbr-Reggio Emilia, alla Carim, contro Unahotels Reggio Emilia.





UNDER 17 D’ECCELLENZA



Cestistica Argenta-Angels/Rbr 94-109 (23-32; 19-32; 24-26; 28-19)



Angels/RBR: Baschetti 23, Pivetti 11, Godenzini 6, Di Giacomo 21, Innocenti 10, Marsili, Curci 5, Amati, Valmaggi 7, Frisoni 12, Amaroli 4, De Gregori 10. All.: Brugè. Ass.: Miriello.



Che prestazione da parte degli Angels dell’Under 17 d’Eccellenza. Santarcangelo fin dai primi minuti della gara mostra un’ottima pallacanestro. I ragazzi di coach Brugé non si fanno intimorire dal pressing locale. Grazie a contropiedi e canestri da fuori gli Angels chiudono il primo tempo in vantaggio sul punteggio di 42 a 64, segnando in entrambi i due quarti 32 punti.



Al ritorno dagli spogliatoi a partire subito aggressiva è la squadra di casa, che attraverso un break di 7 a 0 in 1 minuto e 20 secondi, costringe coach Brugè a chiamare timeout. Pronta è la reazione degli Angels che giocando una pallacanestro frizzante e divertente, riesce a chiudere anche il terzo quarto in vantaggio sul punteggio di 66 a 90. Nell’ultimo quarto i clementini soffrono gli 1c1 dei giocatori di Argenta ma ormai il solco tra le squadre è ampio. Gli Angels portano a casa il foglio rosa con il punteggio di 94 a 109.



UNDER 15 D’ECCELLENZA



Vis 2008 Ferrara-IBR/Rbr 67-62 (14-14, 21-20, 19-13, 13-15)



Ibr/Rbr: Ruggeri 20, Ricci 12, Tassani 9, San Martini 2, Bracci 2, Ronci 10, Longo, Arcangeli, Altini 2, Almasi 5, Frisoni, Ciancarelli. All.: Carasso. Ass.: Gollinucci e Verni.



L’ultimo impegno risale alla sconfitta per gli Warriors dell’Under 15 Eccellenza contro la forte Ferrara. Inizio di partita ottimo per i riminesi che si portano subito in vantaggio mettendo in difficoltà i padroni di casa grazie ad un’ottima difesa. Qualche errore di troppo al tiro però permette a Ferrara di rientrare e chiudere il primo quarto in perfetta parità (14-14). Il secondo quarto continua in equilibrio con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Rimini continua a mostrare un bel gioco in attacco ma anche Ferrara è difficile da contenere. Il primo tempo termina con Ferrara avanti di 1 punto (35-34).



Ibr non molla e rientra in campo agguerrita toccando anche il massimo vantaggio portandosi avanti di 6 punti. Ferrara decide di schierare la difesa a zona mettendo in difficoltà i giovani Warriors che non sono ancora abituato a queste difese tattiche. Nonostante l’ostacolo difensivo Rimini riesce a rimanere in partita ma Ferrara approfitta dei diversi tiri sbagliati di Rimini per tornare in vantaggio. Bravissimi i ragazzi che hanno lottato fino all’ultimo secondo, l’unico rammarico sono i troppi tiri liberi sbagliati che nelle partite punto a punto sono determinanti per provare a vincere.