Tennis, Francesco Forti al secondo turno nel Challenger di Roma Garden

Sport

Repubblica San Marino

| 18:40 - 26 Aprile 2023

Francesco Forti.





Proseguono senza soluzione di continuità gli impegni, su più fronti, per gli allievi della Galimberti Tennis Academy.

Nel circuito professionistico internazionale Francesco Forti, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno nel “Roma Garden Open”, Challenger Atp (73.000 euro) in svolgimento sulla terra battuta della Capitale.



Il 23enne di Cesenatico, risalito al numero 357 del ranking mondiale, nelle qualificazioni ha messo in fila il colombiano Nicolas Barrientos (6-3 6-1 lo score) e l’uzbeco Denis Istomin (6-1 6-3), poi all’esordio nel tabellone principale ha sconfitto con un periodico 6-3 il davisman norvegese Viktor Durasovic (ripescato come lucky loser), prima di cedere con il punteggio di 7-5 6-1 nel derby tricolore con Flavio Cobolli, reduce dai quarti di finale nel torneo Atp di Monaco che lo ha portato all’182° posto in classifica.

Nelle qualificazioni era impegnato anche Andrea Picchione, che ha battuto 6-3 6-2 lo svizzero Remy Bertola per poi essere stoppato per 6-3 7-5 da Salvatore Caruso nel match che valeva l’ingresso nel main draw.

In contemporanea nel torneo nazionale di terza categoria, maschile e femminile, in corso sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico, ha raggiunto le semifinali la giovanissima Crystal Aratari. La 13enne seguita da Giorgio Galimberti e il suo staff a Cattolica, classifica 3.4 e accreditata della quarta testa di serie, ha rifilato un doppio “bagel” (6-0 6-0) a Margherita Godio (4.3) e poi nei quarti ha superato 6-2 6-1Sofia Baldani (3.5): per un posto in finale sfida Carolina Bondi (3.2), prima favorita del seeding.

Intanto è in pieno svolgimento il torneo nazionale giovanile Under 10-12, organizzato dal Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica, con giudice arbitro Paolo Calbi e direttore di gara Giorgio Galimberti.



Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Riccardo Arcangeli (Galimberti Tennis Team).

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Enea Corazza-Cesare Ciuffoli 6-0 6-0, Riccardo Arcangeli-Tommaso Pilati 6-4 6-4, Pietro Galimberti-Raffaele Ortenzi 6-2 6-1, Diego Barchi-Gioele Romboli 6-3 6-4.

Quarti: Riccardo Arcangeli-Gabriele De Vita 6-1 6-2.

Nell’Under 10 femminile si qualifica per il tabellone finale Rachele Gusella.

Nell’Under 12 maschile brilla Nicolas Conti (Ct Fano), nel femminile Virginia Arduini e Ioana Bala del Tc Riccione.

Under 12 maschile 1° turno tabellone finale: Alessandro Levantini-Andrea Caminati 6-0 6-0.

2° turno: Leo Mazzarini-Massimo Marcolini 7-5 6-3, Francesco Zanzini-Elia Sabatini 5-7 2-1 ritiro, Yari Mussoni-Daniele Vittoria 6-1 6-1.

3° turno: Nicolas Conti-Nicolò Maldini 6-0 6-0.

Nell’Under 12 femminile 3° turno: Anita Amadio-Giorgia Muratori 3-6 6-4 10-6, Virginia Arduini-Camilla Brolli 6-1 6-1.

4° turno: Ioana Bala-Valentina Zavaglia 6-2 6-1.