Rimini

| 17:27 - 26 Aprile 2023

Sembra fuori pericolo la pensionata di 87enne che sabato scorso è stata rapinata e investita fuori da un centro commerciale di Rimini mentre sistemava la spesa in auto. Le sue condizioni restano serie, ma l'"evoluzione è al momento positiva", fanno sapere dall'ospedale Infermi dove è ricoverata in terapia subintensiva. La donna ha riportato un trauma cranico per la caduta avvenuta dopo che l'auto del rapinatore in fuga, con una sterzata, l'ha colpita. La prognosi resta riservata.