Calcio RSM: Tre Penne, il ds Di Giuli: 'Titolo straordinario, squadra compatta nei momenti decisivi'

Repubblica San Marino

| 16:44 - 26 Aprile 2023

Foto FSGC/Pruccoli.





La vittoria contro il Faetano per 2-0 nell’ultima giornata di regular season ha consegnato al Tre Penne il quinto Scudetto della sua storia.



La squadra allenata dal tecnico Stefano Ceci è stata in grado di risalire dal quinto posto di dicembre alla sosta natalizia fino al primo, alzando domenica 23 aprile il trofeo tanto ambito che mancava a Città dal 2019.



Un percorso fatto di insidie, di momenti difficili e in cui il Tre Penne ha saputo rialzarsi prepotentemente, dimostrando la propria maturità di gioco e di squadra. “È stato un cammino favoloso - commenta il direttore sportivo Maurizio Di Giuli-. Lo ritengo tale perché fino alla fine abbiamo vissuto un testa a testa combattutissimo contro un avversario altrettanto forte”.



Dopo il preliminare di Conference League Di Giuli ha continuato ha progetta la squadra che si è poi laureata campione del Titano. “Devo essere onesto: mi sarei aspettato una squadra pronta a essere subito fra le prime del campionato, abbiamo costruito una squadra vincente. Chiaramente, analizzando i numeri e le statistiche, emerge che quest’anno siamo stati bravi e compatti negli scontri diretti, nei quali abbiamo totalizzato ben 21 punti sui 30 disponibili, che alla fine hanno fatto la differenza” ha affermato Di Giuli.



E sul futuro il direttore sportivo commenta: “Questa è una squadra che ci auguriamo di riconfermare nella percentuale più alta possibile. Sappiamo che ha bisogno di qualche altro miglioramento e che qualcosa andrà fatto”.



In conclusione il direttore sportivo Di Giuli tira le somme ringraziando la Società: “Vorrei ringraziare la Società, che mi ha sempre dato fiducia e carta bianca nel svolgere il mio lavoro e credo che per un direttore sportivo questa sia la cosa più bella e gratificante, specialmente quando si ottengono questi risultati. Inoltre, vorrei ringraziare questo bellissimo gruppo di ragazzi, prima di tutto uomini e poi calciatori con i quali mi sono sempre rapportato come un amico e tutto lo staff, che ritengo uno dei migliori in circolazione, in grado di essere un valore aggiunto per la squadra”.