Calcio giovanile, Garden: hurrà per Esordienti 2010, Pulcini 2012 e 2013

| 16:06 - 26 Aprile 2023

La squadra Garden Esordienti 2013 vincente a Vecchiazzano. In gallery: 2015 e 2012.





Week end di soddisfazioni per i giovani calciatori dell’Attività di Base del Garden





ATTIVITA’ AGONISTICA





Terminato il campionato la squadra Under 16 di Paolo Zani ha partecipato al torneo Romagna Fest Soccer in cui si è confrontata con formazioni Under 17 con l’ obiettivo di mantenere una buona forma atletica. Il divario fisico non ha impedito prestazioni molto competitive e di buona qualità e la rotazione dei ragazzi ha permesso a tutti di partecipare e divertirsi.





Sfortunata e rocambolesca gara per la Under 14 di Andrea Pagliarani che nella penultima giornata della Coppa Primavera è stata sconfitta a domicilio per 1-0 dal Morciano. Come spesso avviene nel calcio a tutti i livelli , il Garden fa la partita, crea occasioni, spreca e alla fine viene punito da un Morciano che ha saputo resistere nei momenti difficili della gara e trovare nel finale la forza per assestare il colpo vincente. Nell’ ultimo turno di campionato in calendario sabato 6 maggio contro il Pietracuta l’Under 14 si giocherà la possibilità di accedere alla Final Four della Coppa.





ATTIVITA’ DI BASE





Settimana ricca di soddisfazioni e grandi festeggiamenti per i ragazzi Esordienti 2010 che escono vincitori dal torneo Romagna-Marche ottimamente organizzato dall’Accademia Marignanese. Superati in serie Misano, Accademia Marignanes e United Riccione, il Garden si è trovato in finale il K Sport Montecchio, l’unica squadra che nella prima fase li aveva sconfitti; grazie ad una prestazione maiuscola il Garden sovverte il pronostico aggiudicandosi la finale con grande merito.





Percorso molto simile per la squadra Esordienti 2011 nello stesso torneo. Dopo aver superato tutti gli avversari delle qualificazioni raggiungono un ottimo secondo posto sconfitti in finale dall’Accademia Granata di Fano in una partita sempre in bilico.





Partecipazione e successi per le squadre Pulcini 2012 e 2013. I primi risultano vincitori allo stadio di Riccione nel torneo Romagna Fest Soccer superando squadre provenienti da Roma, Brescia e della provincia di Napoli. I Pulcini 2013 di Luca Ortibaldi, dopo una intera giornata di gare vittoriose, tornano da Vecchiazzano con la coppa dei vincitori al termine di una manifestazione impegnativa, ma di grande valore non solo sportivo.





Stessa soddisfazioni anche per i Primi Calci 2015 di Alan Giulietti che si sono sdoppiati in due tornei: a Vecchiazzano imitano i 2013 vincendo la loro categoria completando così una doppietta che rinforza la convinzione dell’ottimo lavoro svolta nella Polisportiva Garden sul piano della continua crescita dei ragazzi. Nel torneo Romagna Fest Soccer, pur offrendo qualità e gioco, si fermano ad un passo dalla finale. Di rilievo “l‘esordio” in competizioni ricche di pubblico e con tante squadre del gruppo 2016 di Valerio Scirocco che hanno pagato inizialmente l’inevitabile scotto della prima volta; nella seconda parte della manifestazione riservata ai baby calciatori hanno mostrato ottime giocate tecniche e tanto entusiasmo.





I ragazzi i genitori della squadra Under 16 e tutto lo staff del Garden stringono in un forte abbraccio Giancarlo Giovagnoli prezioso collaboratore e la sua famiglia per la perdita del padre.