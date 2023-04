La top 11 del girone B di Serie C: Zaccagno guida tra i pali

Sport

Rimini

| 15:17 - 26 Aprile 2023

Andrea Zaccagno.



di Riccardo Giannini



Domenica (23 aprile) è terminata la regular season del campionato di Serie C ed è tempo dunque per tracciare i primi bilanci.



Nella top 11 conclusiva del girone B c'è anche un giocatore del Rimini, il portiere Andrea Zaccagno. Al di là dell'errore commesso dal Montevarchi, rispetto ai competitors del ruolo, l'ex Torino ha brillato per continuità di rendimento. Si merita dunque la citazione.



Nel terzetto di difesa spazio al capitano della Reggiana Paolo Rozzio, alla colonna difensiva del Cesena Giuseppe Prestia e all'under Denis Portanova del Gubbio. Come esterni, spazio alle due "frecce" della Reggiana: Davide Guglielmotti a destra (5 reti e 5 assist) e l'ex Rimini Guiebre a sinistra (6 assist).



A centrocampo in mediana Gianluca Carpani: lui e Sbaffo hanno trascinato la Recanatese a un sorprendente decimo posto finale. Scegliamo Carpani, 10 reti e 2 assist. Al suo fianco Elvis Kabashi della capolista Reggiana, 5 assist e 5 reti, giocatore che non ha nulla a che fare con questa categoria.



In attacco spazio agli under, sulle fasce: Alessandro Arena del Gubbio (10 reti e 9 assist) e Stiven Shpendi del Cesena (12 reti e 3 assist). Largo al talento e anche alla gioventù: sentiremo ancora parlare di loro. Come centravanti premiamo Daniele Ragatzu, capocannoniere del campionato con 18 reti.



In panchina strappo alla regola: doppia citazione per Max Canzi (Pontedera) e Giovanni Pagliari (Recanatese), i due allenatori delle squadre rivelazioni del girone.



RIEPILOGO 1 Zaccagno, 2 Portanova, 3 Guiebre, 4 Kabashi, 5 Prestia, 6 Rozzio, 7 Gugliemotti, 8 Carpani, 9 Shpendi, 10 Arena, 11 Ragatzu. All. Canzi\Pagliari.



GLI OVER ESCLUSI Degli under ne parleremo in un altro articolo. Diversi "over" di spessore sono stati esclusi, soprattutto in attacco. Santini del Rimini, Capello dell'Entella, Corazza del Cesena, Fischnaller della Fermana e Nicastro del Pontedera hanno confermato le loro qualità. A Reggio Emilia e Chiavari protagoniste le "cooperative" del gol: dieci reti hanno segnato a testa Lanini e Pellegrini, 9 Montalto, meglio hanno fatto Merkaj e Zamparo dell'Entella, rispettivamente 13 e 11 reti. Il Siena è stata la 'big' più deludente, eppure Disanto (10 reti) ha mostrato grandi qualità da esterno offensivo e Paloschi timbrato il cartellino 13 volte (ma come sempre per questo giocatore le problematiche sono legati agli infortuni). In difesa molto bene anche Silvestri del Cesena e Tiritiello della Lucchese. A centrocampo da applausi Sbaffo, Rada e Corbari dell'Entella, Nardi della Reggiana, Giandonato della Fermana e ci è piaciuto non poco il trequartista-esterno offensivo Russo del San Donato Tavarnelle. Tra gli esterni Adamo del Cesena si è confermato un "califfo della categoria". Andrea Delcarro ha avuto un rendimento un po' alterno, ma si è dimostrato un incursore con i fiocchi. Un giocatore su cui costruire il Rimini del futuro o un'ottima possibilità per club in lotta per la salvezza in B o in lotta per i vertici in C. Battaiola (portiere) e Quaini (Fiorenzuola), alfieri del Fiorenzuola, sono calati nel girone di ritorno, e anche Saber (Cesena) ha patito qualche problema fisico che ne ha fatto calare il rendimento. Ma restano giocatori di valore.