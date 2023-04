Malvivente specializzato nel furto di marmitte catalitiche arrestato dopo inseguimento

Cronaca

26 Aprile 2023

Momenti di concitazione nella tarda mattinata di lunedì (24 aprile) sulla Statale 16 a Rimini, con la Polizia Stradale impegnata nell'inseguimento di una Fiat Punto. Alla fine gli agenti sono riusciti a fermare un 27enne di nazionalità rumena, mentre sulla vettura sono stati rinvenuti dei catalizzatori per auto, verosimilmente oggetto di furto. Il giovane è stato arrestato e al momento deve rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Tutto è partito alle 11 in zona Grotta Rossa: l'auto, con a bordo tre persone, ha ignorato l'alt della Polstrada e ha imboccato contromano la via Leoni, per poi tornare sulla Statale.



Una volta in via Fontemaggi, conducente e passeggeri sono scesi dalla vettura, che ha terminato la sua corsa contro un'altra auto parcheggiata, danneggiandola. A quel punto gli agenti hanno fermato il 27enne, nonostante il suo tentativo di opporre resistenza sferrando calci e pugni, mentre le altre due persone, che erano con lui sulla Punto, hanno fatto perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti è emersa la partecipazione del fermato a furti in appartamenti e a furti di catalizzatori delle marmitte delle auto.