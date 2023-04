Basket Promozione, playoff: hurrà Sporting Cattolica. Il Tiberius vince anche gara2

Sport

Rimini

| 15:14 - 26 Aprile 2023

Gare di playoff e playout del campionato di Promozione di basket.





GIRONI E - F



PLAY OFF



Ottavi Gara 2



SPORTING CLUB CATTOLICA – P.G.S. WELCOME 82 – 80 (1-1)

(19-23; 43-37; 62-54)

Cattolica: Adanti 11, Cardinali, Lamonaca ne, Cavoli 22, Del Prete, Bergna, Arduini 6, Simoncini Fuzzi 6, Siracusa 16, Ferrini 8, Bacoli 13. All. Cotignoli.

PGS Welcome: Melchiorre 2, Pasquali M. 8, Caprara 12, Pasquali N. 2, Govoni 3, Lamborghini A., Verardi 13, Giuliani 19, Sovrani 11, Sanguettoli F. 10. All. Sanguettoli M.



POL. VIRTUS CASTENASO – SG TIBERIUS 59 – 73 (0-2)

(18-12; 30-31; 48-48)

Castenaso: Aspergo 8, Fiolo 5, Pazzaglia, Vacchi 11, Fontana, Benetti 5, Blaffard, Bedosti 25, La Cascia 1, Pierini 4, Nicolai. All. Pizzi.

Basket 2000 Rimini San Marino: Del Fabbro 18, Neri, Magnani, Benzi 12, Campajola 6, Ferrini 5, Fabbri, Ambrassa 12, Baldassarri, Stabile, Guziur 20. All. Brienza.



LIBERTAS GREEN BK – HORNETS BK 65 – 51 (1-1)

(13-12; 30-24; 42-35)

Libertas Green Forlì: Prandini, Gasperini 7, Biondi 13, Servadei 8, Adamo 4, Vittori, Perugini 6, Visani 4, Marzolini 12, Quercioli 1, Mambelli 4, Godoli 6. All. Lazzarini.

Hornets: Fiorentini 11, De Leo 9, Maldini 8, Canovi 6, Sirri 5, Gadani 5, Cruzat 4, Cataldo 2, Mazzola 1, Tubertini, Giacometti, Orlando. All. Bonacorsi.



PGS BELLARIA – QUADRO PIANO 66 – 69 (0-2)

(21-10; 40-30; 48-47)

PGS Bellaria: Fabbri, Poluzzi, Gianfagna, Ottani 14, Scarenzi 6, Capancioni 8, Aleotti, Marega 10, Monzali, Neviani 12, Mazzacurati, Nobis 16. All. Bertuzzi.

Faenza: Silimbani 18, Santo 16, Boero 15, Santini 13, Troni 7, Anghileanu, Pezzi, Fabbri, Bulzacca, Marziali ne. All. Vespignani.



EAGLES – 40068 PIZZA&MORE 59 – 67 dts (0-2)

(19-19; 37-30; 42-46; 54-54)

Morciano: Di Sciullo 10, Bacchini 10, Leardini, Bologna, Zavatta 3, Ortenzi 13, Torkmani ne, Brilli ne, Maioli 14, Castelli, Tagliaferri 9, Casadei. All. Chiadini.

San Lazzaro: Lucarini 20, Marinelli 10, Venturi 8, Mengoli 7, Candini 5, Paolucci 5, Venturi 4, Corradini 3, Testa 3, Zanaroli 2, Gianasi, Guidetti. All. Guidetti.



SUNRISE BASKET – MEDICINA BASKET 2007 68 – 59 (1-1)

(14-13; 33-29; 49-43)

Sunrise Rimini: Monti 17, Del Turco 13, Carigi 11, Bronzeti 10, Sansone 8, Panzeri 6, Mussoni 2, Genovino 1, Corsetti, Missere ne, Malagrida ne. All. Botteghi.

Medicina: Bacci 12, Lenzarini 13, Barba 4, Vignudelli 8, Magli 3, Ugulini 3, Castellari 6, Righi 2, Trippa 5, Martelli 3. All. Pasquali.



ARTBO BY PALL. PIANORO – LUSA BASKET 64 – 86 (0-2)

(21-21; 38-41; 51-67)

Pianoro: Tomada 5, Orsini 7, Bonetti 3, Bonazzi 5, Chili 2, Urzino 2, Ceccardi 11, Lombardo 8, Leone 4, Vaccari 13, Betti 2, Collina 2. All. Munzio.

Massa Lombarda: Ugulini 12, Spinosa 20, Pietrini 19, Dalla Malva 3, Asioli, Orlando 7, Delvecchio 11, Rivola 10, Castelli, Brignani 4, Filippini, Berardi. All. Solaroli.



S. MAMOLO BASKET – TIGERS BASKET 2014 Mer 26/04/2023 21:00

Palestra MORATELLO – Via Casanova 11 – BOLOGNA



Gara 3



MEDICINA BASKET 2007 – SUNRISE BASKET 72 – 46 (2-1)

(19-18; 45-18; 58-33)

Medicina: Bacci 2, Lenzarini 10, Ventura, Barba 14, Vignudelli 2, Magli 2, Ugulini 5, Castellari 10, Righi 6, Trippa 8, Martelli 13. All. Pasquali.

Sunrise Rimini: Mussoni 4, Amadori 4, Bronzetti 3, Del Turco 15, Monti 7, Genovino, Panzeri 3, Corsetti, Sansone 3, Carigi 7. All. Botteghi.



HORNETS BK BOLOGNA – LIBERTAS GREEN BK FORLI’ 27 Aprile 2023 20:45

G.S. WELCOME – SPORTING CLUB CATTOLICA 26 Aprile 2023 20:00



SEMIFINALI PLAY OUT Gara 2



BELLARIA BASKET – PARTY & SPORT 47 – 57 (0-2)

(14-8; 24-30; 33-47)

Bellaria: Semprini ne, Maggioli, Lumini 6, Squadroni 2, Vernocchi, Giorgetti ne, Ricciotti L. 13, Paganelli, Tassinari ne, Bussi 7, Donati 19. All. Ricciotti D.

P&S Ozzano: Palma 2, Carelli Mat., Laforgia 2, Margelli 8, Fiordalisi 2, Avallone 9, Carelli Mar. 14, Zerbini 6, Pagani 5, Giovi 2, Passatempi, Landi 7. All. Bandini.



BASKET 95 – SAN PATRIGNANO 75 – 44 (1-1)

(17-9; 31-21; 47-32)

B’95 Imola: Calamelli, Mezzini ne, Campomori 7, Foligni 9, Centulani 6, Zanoni 9, Zaccherini 2, Dirella 21, Furio 12, Mondini 9, Irti. All. Castelli.

San Patrignano: Agostini 9, Conocchiari 9, Bindi 9, Magni 9, Montanari 4, Randazzo 2, Caracciolo 2, Magni, Sanna, Cupparoni. All. Gregori.



TATANKA BALONCESTO – AICS JUNIOR BASKET 65 – 64 (1-1)

(13-16; 36-31; 48-45)

Tatanka Imola: Biavati 9, Sentimenti 9, Dall’Osso 9, Ciampone 8, Marrobio 8, Spoglianti 6, La Ferla 5, Righini 4, Manaresi 3, Franceschelli 2, Selva 2, Bedronici. All. Lanzi.

Aics Forlì: Corzani 21, Ricci 14, Martinelli 11, Sansoni 6, Gori 4, Scozzoli 3, Gardini 2, Preda 2, Barzanti 1. All. Mambelli.



SANTARCANGIOLESE – CSI SASSO 60 – 79 (0-2)

(20-22; 32-37; 46-60)

Santarcangelo: Ceccarelli 9, Fabbri O., Serafini ne, Caverzan 11, Caccioppoli, Zaghini 21, Fabbri R. 4, Azarenko 2, Vertaglia, Balducci 10, Rossi 3. All. Bezzi.

Csi Sasso Marconi: Tinelli 5, Galli 2, Forni 2, Berti 10, Cacciari 5, Pollini 7, Bellodi 7, Kalchev 1, Monciatti 36, Siroli 1, Davalli 3, Lenzi. All. Bulgarelli.



Gara 3



SAN PATRIGNANO – BASKET 95 IMOLA 26 Aprile 2023 21:00

AICS JUNIOR FORLI’ – TATANKA BALONCESTO IMOLA 27 Aprile 2023 20:30