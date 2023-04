Ponte del 25 Aprile, bilancio sicurezza: a Rimini 5 denunce e 2 arresti

Cronaca

Rimini

| 14:13 - 26 Aprile 2023

Foto di repertorio.





Il Ponte del 25 Aprile è stato un banco di prova per la Questura di Rimini in vista della stagione turistica. L'afflusso di visitatori cresce e le forze dell'ordine hanno iniziato a potenziare le attività sul territorio, attraverso la predisposizione di servizi straordinari serali e notturni. La zona del centro storico di Rimini è stata posta sotto stretto monitoraggio, in particolar modo l'area delle Cantinette, e proprio qui è stato arrestato un uomo autore di una rapina a danno di uno studente. Il bilancio delle attività del Ponte del 25 Aprile parla di due arresti e cinque denunce. Complessivamente sono state controllate 723 persone, alcune di esse durante accertamenti in undici bar della città. In altri locali la sezione amministrativa ha svolto accertamenti per verificare il rispetto del divieto di servire alcol ai minori; e il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e l'impiego di personale dipendente regolarmente contrattualizzato. Tre le violazioni sanzionate.