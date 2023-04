Studente minacciato col coltello e rapinato di 20 euro in zona Cantinette a Rimini

Cronaca

Uno studente è stato minacciato con il coltello e rapinato di 20 euro: è quanto avvenuto a Rimini, in zona Cantinette. Ma il rapinatore è stato fermato e arrestato dalla Polizia, intervenuta con una pattuglia in abiti borghesi. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, durante il ponte del 25 aprile. La vittima è un giovane di nazionalità turca, studente in Italia con il progetto Erasmus. Dopo avergli portato via la banconota da 20 euro, il rapinatore gli ha preso il documento di identità per fotografarlo, intimandogli di non denunciarlo perché altrimenti "l'avrebbe trovato". Facendo intendere di essere pronto a ritorsioni.



Poco dopo i fatti il malvivente è stato però arrestato: era seduto su una panchina e nei pressi c'era un'automobile parcheggiata, sotto la quale si trovava il coltello, dalla lama di circa 15 cm. Nel borsello aveva la banconota da 20 euro: nello smartphone gli agenti, scorrendo la galleria, hanno trovato la foto della vittima della rapina. Il rapinatore è stato così arrestato e risulta inoltre indagato per il rifiuto a fornire le proprie generalità e per il reato di porto abusivo di armi.