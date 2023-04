Riccione ospita le selezioni di Donnavventura: grande festa nel Giardino sul Mare

Attualità

| 13:46 - 26 Aprile 2023

Donnavventura sbarca a Riccione. Saranno oltre 100 le aspiranti reporter protagoniste delle selezioni del format televisivo Donnavventura che daranno vita ad una grande festa sabato 29 aprile nel Giardino sul Mare di Piazzale Roma.



Riccione ospita infatti l’evento di selezione nazionale per individuare le protagoniste dei prossimi viaggi di Donnavventura, il format televisivo sempre più “green” e attento alla sostenibilità, mirato a dar vita a contenuti video e fotografici pensati per la condivisione e la multimedialità.



La serra del Giardino sul Mare si trasformerà per un giorno in un set per individuare le prossime viaggiatrici del format di successo.



Teatro dell’evento sarà il Giardino sul mare affacciato sull’Adriatico con le installazioni del classico villaggio di Donnavventura: un arco e degli igloo. Sarà dunque uno spettacolo evento unico, in stile Donnavventura che vedrà tra le protagoniste, oltre alle candidate, anche le “veterane” che daranno vita alla prima straordinaria avventura targata Riccione.



L'evento pensato unicamente per la città di Riccione, proseguirà per tutta la sera. A partire dalle 18 e a seguire intorno al fuoco con le chitarre delle “veterane” di Donnavventura. Il Giardino sul mare si trasformerà poi in un inedito dancefloor a cielo aperto, con la partecipazione dei principali dj del territorio riccionese: Hara e Mario Rex.