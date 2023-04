Laura Ciccioni, dottoressa da lode: Comune di Urbino e università la premiano

Attualità

Novafeltria

| 13:21 - 26 Aprile 2023

Laura Ciccioni.



di Riccardo Giannini



Laura Ciccioni, dottoressa in Lettere Moderne, originaria di Novafeltria, sarà ricevuta domani (giovedì 27 aprile) in Consiglio Comunale a Urbino, la città in cui ha svolto gli studi universitari. Sarà l'occasione per conferirle un attestato di riconoscimento, da parte sia del Comune, ma anche da parte della stessa università Carlo Bo. La notizia ha suscitato grande orgoglio nella comunità novafeltriese, che ha espresso tutto l'affetto e la gioia sincera nei confronti di Laura, una ragazza dotata di un grande talento per la scrittura e di grande vivacità intellettuale. Nel 2007 la giovane novafeltriese ha dato sfogo alla passione per la scrittura e ha pubblicato due libri, "Lo strano caso di Raffaello Sanzio" e "Disabilità...e poi? Che bello correre". Il primo racconta il rapporto tra l'autrice e l'arte di Raffaello, il secondo è un libro introspettivo in cui l'autrice si racconta.



Le parole di Lalli (così la chiamano le amiche), riportate dalla stampa locale urbinate, rispecchiano la forza d'animo di questa straordinaria ragazza: "Con questo mio traguardo ci tengo a dimostrare che la disabilità non deve essere sinonimo di sconfitta e rassegnazione. Una persona con difficoltà non deve essere discriminata, né deve rassegnarsi". Laura ringrazia "la città che mi ha fatto raggiungere la mia più grande passione, dimostrandomi che bisogna sempre inseguirla con ogni mezzo, tra le sue stradine che vibrano d'amore per la letteratura e la storia".



Domani sarà una giornata davvero speciale e tutta Novafeltria sarà idealmente con lei. "Sei davvero una forza della natura - scrive la vicesindaca di Novafeltria Elena Vannoni - In questi anni ti abbiamo apprezzato per le tanti doti che hai, culturali e umane, e per come affronti la vita: sempre con il sorriso. Ti meriti tutto e siamo orgogliosi di te!". Parole che sottoscriviamo, ricordando che ogni persona ha un talento da tenere stretto e da coltivare con cura, e confidando che Laura possa essere un esempio per tanti.