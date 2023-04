Rimini, Tari invariata per i cittadini nonostante aumenti di Arera

Attualità

Rimini

| 12:41 - 26 Aprile 2023

Foto di repertorio.



Aumentano le tariffe della Tari in seguito alle deliberazioni di Arera (Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente), validate da Atersir, ma per i cittadini riminesi il costo sarà invariato: lo annuncia l'amministrazione comunale di Rimini che, "grazie agli importanti risultati in termini di recupero evasione conseguiti negli ultimi anni dall’ufficio tributi", ha potuto accantonare "un tesoretto" di 1,4 milioni di euro e sterilizzare gli aumenti. "Restano quindi invariate in blocco tutte le tariffe e tutte le agevolazioni già introdotte per il 2022, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche", spiegano da palazzo Garampi.