I minigiochi da casinò più popolari

12:28 - 26 Aprile 2023

I minigiochi sono sempre più popolari. Per questo motivo, in base alla loro popolarità, abbiamo deciso di recensire i più noti. In questo articolo tratterò i migliori minigiochi, come Dino games, Chicken games, Teleport games e Icefield Yeti. Leggete quindi le recensioni dei giochi descritti di seguito per scoprire perché vale la pena giocarli!





Che cos'è un minigioco?

Innanzitutto, definiamo il termine "minigiochi". Spesso i neofiti li confondono con le slot machine. Non è così! Negli ultimi anni, il settore dei giochi è diventato sempre più popolare nell'impiego di giochi brevi. Di conseguenza, hanno iniziato a dominare i giochi globali. Sono destinati a chi ama le vittorie rapide! Si può giocare mentre si passeggia, si aspetta qualcuno o si viaggia, quindi in qualsiasi momento! Ci sono delle semplici linee guida che si comprendono al primo sguardo.



I minigiochi sono spesso offerti dai casinò online stranieri non aams. Quindi, se volete giocarci, rivolgetevi a un sito affidabile come Mystake.



Ecco un esempio di uno di questi giochi:



• Giochi di Dino

• Giochi di Pollo

• Icefiled

• Teleport

• Aviator

• Jetx

• Plinko

• Keno e altri.





Il gioco d'urto più popolare - Dino

Dino è un crash game che ha acquisito popolarità in Francia e in America Latina grazie al casinò Mystake. Si tratta di un gioco molto remunerativo e con il Dino si possono vincere molti soldi. Tutto dipende dalla vostra fortuna!

(vedi foto gallery 1)



La grafica è straordinaria e crea un'atmosfera fantastica durante il gioco. C'è anche la possibilità di piazzare due puntate, una delle quali può essere usata come assicurazione per evitare di perdere.



Un rapido trionfo è possibile con il gioco Dino. Tentate quindi la fortuna e non dimenticate di assicurare la vostra puntata allo stesso tempo.





Il gioco più conosciuto è il gioco del pollo

Al gioco più popolare e conosciuto è stato dato il nome di "Chicken". Questo gioco è giocato da tutti gli abitanti del pianeta. È un capolavoro meraviglioso che ha conquistato il mondo, in particolare la Francia! Questo gioco del pollo è molto conosciuto sui social media, in particolare su TikTok e YouTube. (vedi foto gallery 2)





Sulla base di questi commenti, ho scelto di giocare al gioco del pollo al casinò Mystake. È incredibilmente semplice e divertente. Il gioco del pollo è un modo semplice per fare soldi!



Il gioco di Icefield

Il gioco Icefield Yeti ha acquisito popolarità grazie alla sua grafica straordinaria e all'amabile mascotte di nome Yeti. Si distingue dagli altri giochi per le sue regole semplici e divertenti. Tutti questi elementi hanno contribuito alla sua popolarità e alla sua grande richiesta da parte dei giocatori.



Il gioco dello Yeti presenta i seguenti vantaggi: - Il gioco Icefield permette ai suoi partecipanti di determinare le dimensioni di qualsiasi campo che definisce le possibilità e le probabili vincite. Di conseguenza, tutto viene adattato alle preferenze del giocatore.





Teleport è un gioco nuovo di zecca



Upgaming ha creato il gioco Teleport, che dovreste provare voi stessi. Il gioco Teleport si distingue per i suoi esempi divertenti, in particolare il vecchio scienziato che rende il gioco più eccitante. Questo gioco offre uno schema di vincite di successo e un'alta RTP (99%). È inoltre possibile personalizzare la quantità di campi e il tipo di gioco preferito. L'unico svantaggio che ho scoperto è che l'icona grafica è molto piccola. D'altra parte, tutto ha un aspetto fantastico! I miei lettori dovrebbero giocare al gioco Teleport. In questo nuovo gioco, potete tentare la fortuna e condividere con noi il vostro viaggio.







Grandi vincitori nei minigiochi

Avrete sentito dire che i minigiochi offrono la RTP più alta (fino al 99%). Di conseguenza, vi starete chiedendo se qualcuno ha guadagnato molti soldi con questa strategia. Sì, ce ne sono molti!



Molti altri sono riusciti a registrare le loro vincite significative e a trasmetterle sui loro canali YouTube o Twitch. Anche il sito più popolare, TikTok, è pieno di video e di Mini Giochi MyStake. Ogni giorno, MyStake Casino trasmette i giochi più vincenti sui suoi canali Discord e Twitter. Le grandi vincite possono talvolta superare i 10.000 euro e raggiungere i 100.000 euro.







Dove posso giocare ai minigiochi?



Potreste chiedervi dove potete giocare al gioco Dino, ai minigiochi Chicken, Teleport o Icefield Yeti. Noi vi proponiamo il casinò My Stake, che li ha resi così popolari in tutto il mondo.

Di conseguenza, credo che sia il sito più affidabile dove tentare la fortuna.