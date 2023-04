Anziana investita, il rapinatore de 'Le Befane': 'Non mi ero accorto si fosse aggrappata all'auto'

Cronaca

Rimini

26 Aprile 2023

Tribunale di Rimini.





Fermo convalidato per il 38enne di Caserta che sabato scorso (22 aprile) ha scippato la borsa a una 87enne di Novafeltria, intenta a caricare la spesa sulla propria vettura, per poi travolgerla con l'auto sulla quale è fuggito. I fatti, avvenuti nel parcheggio delle Befane di Rimini, sono stati oggetto di un'indagine lampo della Squadra Mobile della Polizia. Il 38enne è ora in custodia cautelare ai Casetti, misura che dovrebbe essere confermata nelle prossime ore. Questa mattina (mercoledì 26 aprile) l'uomo, accompagnato dall'avvocato Giordano Fabbri Varliero, è stato sentito dal giudice e ha ammesso gli addebiti. Ha spiegato di essersi recato a Le Befane in cerca di un'occupazione. Una volta uscito è avvenuta la rapina. Il 38enne ha spiegato di non essersi accorto, impossessatosi della borsa e una volta salito a bordo dell'auto per fuggire, della presenza dell'anziana, che si è aggrappata alla vettura nel tentativo disperato di non far scappare l'uomo che l'aveva scippata. Questi ha invece dato gas e la signora è caduta rovinosamente a terra. Da qui la duplice accusa di rapina aggravata e lesioni personali gravissime.