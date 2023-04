Motociclismo, CIV: il primo appuntamento della nuova stagione al Misano World Circuit

Sport

Misano Adriatico

| 12:13 - 26 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Lo start di gara è vicino. Nel fine settimana il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ospiterà il primo appuntamento del CIV 2023: il Round XLMOTO. In un fine settimana che coinciderà, sabato 29 aprile, con la ricorrenza dei 112 anni della Federazione Motociclistica Italiana. Tante le novità della nuova stagione, a cominciare dall’esordio del CIV Femminile, dalla presenza di Simone Corsi e del Garage 51 Racing Team by Barni nella Supersport 600 Ng e dal ritorno di BMW in Sbk. Una due giorni di gare arricchita da wild card come Matteo Ferrari e Yari Montella nella 600, Luca Lunetta in Moto3 nonché dalla novità della Yamaha R7 Cup tra i trofei. Le battaglie in pista saranno visibili in diretta su FedermotoTV. Tanti gli eventi di contorno al Round XLMOTO, come la bike walk targata Giant (che permetterà ai partecipanti di fare un esclusivo giro di pista con la propria bicicletta), la CIV Experience di Motor Bike Expo, la consegna del premio Ambiente FMI al circuito di Misano e il Moto Incontro del SIC, che vedrà alla domenica la parata in pista dei motociclisti.







Superbike – Si ripartirà dal Campione in carica. Michele Pirro, per andare a caccia del decimo titolo italiano, sfoggerà il numero 1 sulla carena della sua Ducati Barni Spark Racing team. A contendergli l’alloro ci sarà ancora Alessandro Delbianco, all’esordio nel CIV sulla Yamaha del Keope Motor Team. Curiosità per vedere all’opera Luca Bernardi. Il pilota di San Marino, con esperienza nel Mondiale Sbk, sarà in sella all’Aprilia Nuova M2 Racing, scuderia che schiererà tre moto in griglia (le altre due affidate a Samuele Cavalieri e Alex Bernardi). Spazio poi ad altri protagonisti del CIV, come Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos Racing) e Luca Vitali (Honda Scuderia Improve – Firenze Motor), ma occhio anche a Riccardo Russo sulla Honda del Team DMR e a Kevin Manfredi con la Suzuki del Team Penta. Un CIV che vedrà il ritorno in griglia di una BMW, affidata al duo Daniele Zinni-Bike e Motor Team. Da segnalare il pilota più giovane della griglia, il 18enne Nicola Chiarini (Honda Black Sheep Team).







Supersport 600 Ng – Oltre 30 piloti per la classe più affollata del Campionato, che da quest’anno torna categoria unica (seguendo il regolamento mondiale) e non più doppia come lo scorso anno. Ad arricchire il tasso tecnico ci sarà la presenza di Matteo Ferrari e Yari Montella come wild card, rispettivamente con il Garage 51 Racing Team by Barni e con il Barni Spark Racing Team. Proprio il Garage 51, team nato dalla collaborazione tra Pirro, Barnabò e la Ducati per far crescere giovani talenti, rappresenta una delle novità più interessanti. Assieme all’arrivo di Simone Corsi, al via con la Yamaha dell’AltoGO Racing Team. Diversi i nomi in grado di lottare per il titolo, su tutti Massimo Roccoli (Promodriver Yamaha) e Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero). Attenzione posta su Davide Stirpe, sceso dalla MV e salito sulla Ducati del Mesaroli Racing, e su Leonardo Carnevali (Kawasaki Box Pedercini Corse), campione in carica della Ss300. Occhi anche a Matteo Patacca (Ducati Team Renzi Corse) e al campione della 600 CIV, Marco Bussolotti (Yamaha Axon Seven Team), che quest’anno se la vedrà con i rivali della Ng.







Moto3 – Conferme e volti nuovi nella Moto3 dell’italiano, arricchita nel Round XLMOTO dalla presenza di Luca Lunetta come wild card. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI, già campione Premoto3 nel 2019, è impegnato quest’anno nello Junior GP. Tornando all’italiano, tra i favoriti per il titolo ci sarà ancora Nicola Carraro (We Race SM Pos Corse Beon), secondo lo scorso anno a due punti da Tiezzi. Saltando però le ultime due gare per correre nel mondiale Moto3. Da tenere d’occhio ci sarà ancora, tra gli altri, lo spagnolo Vicente Perez Selfa (GP PROJECT 2WheelsPoliTo), in una Moto3 sempre più internazionale con la presenza del sudafricano Kgopotso Mononyane (M&M TECHNICAL TEAM).







Premoto3 – La entry class del CIV, con i migliori giovani a partire dai 13 anni. Anche quest’anno la Premoto3 vedrà al via una folta compagine Pata Talenti Azzurri FMI, con la novità di due ragazze: Josephine Bruno ed Elisabetta Monti. Bruno è reduce dal quarto posto conquistato lo scorso anno all’esordio nella Women’s European Cup, Monti si è classificata quinta nella OHVALE GP-2 190 del CIV Junior. Entrambe sono supportate da Angeluss. Oltre a loro, tra i Talenti Azzurri ci saranno il campione in carica Leonardo Zanni (M&M TECHNICAL TEAM), impegnato nel 2023 anche nella European Talent Cup, Gionata Barbagallo e Cristian Borrelli, provenienti dal CIV Junior, nonché Matteo Gabarrini e Gabriel Tesini. Da tenere d’occhio anche i campioni 2022 dell’Aprilia Sport Production, Angelo Mottola e Valentino Sponga.







Supersport 300 – Senza il suo campione, salito in 600, la categoria è in cerca di nuovi equilibri. Tra i potenziali protagonisti ci sarà Bruno Ieraci con la Kawasaki del Prodina Ircos. Il 22enne abruzzese ritorna al CIV dopo le esperienze nel Mondiale 300. Curiosità per il team tutto al femminile Terra&Vita 511 Racing, al via con due piloti del calibro di Beatriz Neila Santos, detentrice del titolo nella Women’s European Cup, e Sara Sanchez.







CIV Femminile – 14 piloti in griglia, tutti su moto 300. Organizzato dalla FMI e da EMG Eventi, il CIV Femminile è la grande novità del 2023. Tra i nomi da tenere d’occhio, Sara Cabrini in sella alla Yamaha Gradara Corse e Roberta Ponziani al via con la Yamaha del team di Alex De Angelis e Massimo Roccoli (ROC'N'DEA). Le due hanno chiuso rispettivamente 6° e 3° lo scorso anno nella Women’s European Cup. Un CIV Femminile che ha già un respiro internazionale, a partire dalla presenza dell’israeliana Ran Yochay.







Eventi- Non mancheranno gli eventi di contorno al Round XLMOTO. Sabato spazio alla Bike Walk organizzata da Giant. L’attività, prevista a fine giornata, permetterà ai partecipanti di fare un esclusivo giro di pista con la propria bicicletta. Giant sarà presente con un’area riservata nel paddock durante tutte le tappe del CIV, per una partnership che coinvolgerà anche il pubblico femminile, grazie alla presenza di Liv Cycling Italy, brand dedicato alle donne.







Torna la CIV Experience targata Motor Bike Expo: la possibilità per gli iscritti al Privilege Club di MBE di vivere in prima fila un weekend di gare del campionato. Gli ospiti di Motor Bike Expo potranno infatti vivere da protagonisti tutte le gare, assaporare le emozioni della griglia di partenza, curiosare tra i box dei team, conoscere i piloti e fare un esclusivo giro in safety car in circuito.







Domenica mattina sarà la volta della consegna del premio Ambiente FMI. La Commissione Ambiente e Normative Fuoristrada FMI ha infatti assegnato il riconoscimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impegno e l’attenzione ai temi ambientali, posti sia nell’organizzazione della Women’s European Cup sia nel supporto alla FMI in varie iniziative di sostenibilità, tra cui si distingue il progetto di compensazione dell’intera produzione di CO2 del campionato CIV 2021, denominato CIV Green. Il premio, assegnato dalla Commissione Ambiente e Normative Fuoristrada FMI, è destinato al Moto Club o all’organizzatore che nel corso dell’ultima stagione sportiva si è distinto per l’attenzione ai temi ambientali nella gestione di un evento motociclistico previsto nei calendari federali.







Nel weekend spazio al Moto Incontro del SIC, raduno organizzato dal Moto Club Misano. L’evento prevede sabato 29 la possibilità di seguire le gare del CIV, giro turistico a Coriano e accensione della fiamma Sic58, cena e proiezione del docufilm. La domenica il clou, con la parata dei partecipanti in pista durante la pausa pranzo delle gare dell’italiano.







TV - Il Round XLMOTO sarà visibile su FedermotoTV. Per i tesserati FMI le gare saranno gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”. Per tutti gli altri utenti saranno due i pacchetti previsti: “All season” (intera stagione a 19,99 €) e “One round”, con il singolo weekend di gare a 4,99 €. Gare del CIV che saranno trasmesse in differita da Sky Sport MotoGP e MS MotorTV.







Biglietti - Acquistabili su Ticketone (clicca qui per l’acquisto) e alle casse dell’autodromo nei giorni di gara. Venerdì ingresso gratuito. Di seguito i prezzi dei biglietti:



•Sabato e domenica:

Circolare intero: € 18 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 13 - Circolare Tesserati FMI, U14: € 1

•Abbonamento SAB + DOM:

Circolare intero: € 28 – Circolare ridotto: Donne, U18, Disabili: € 20 - Circolare Tesserati FMI, U14: € 2



Motosprint pole position - Anche nel 2023 le pole position CIV saranno “targate” Motosprint. I poleman di ogni round CIV riceveranno infatti il premio Motosprint Pole Position, con i giornalisti della rivista a premiare i piloti più veloci. Pole position che saranno quindi titolate Motosprint, con l’aggiunta di un nuovo appuntamento fisso. Subito dopo le premiazioni infatti, sulla pagina facebook del settimanale ci saranno interviste live con i poleman, condotte dagli inviati in circuito.