Cattolica, terminati nei tempi i lavori alle reti fognarie di cinque vie

Attualità

Cattolica

| 11:43 - 26 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Sono terminate nei tempi concordati le operazioni di riqualificazione delle reti acquedottistiche e fognarie nelle vie Francia, Germania, Svezia, Gran Bretagna ed alcuni tratti del Corso Italia, nella “zona Nazioni”.



L’intervento, progettato e diretto da Heratech, Società del Gruppo Hera, ha comportato un significativo miglioramento in termini di resilienza ed efficienza del sistema idrico grazie alla sostituzione di tratti di rete oramai obsoleti e degli allacci ad essi collegati.



I lavori, di grande importanza anche per il tessuto alberghiero ed il Parco Le Navi con l’Acquario di Cattolica, hanno richiesto un investimento di oltre 220 mila euro.



Le asfaltature definitive verranno eseguite dopo la stagione estiva, a seguito dell’opportuno periodo di assestamento degli scavi.



Il Gruppo Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.