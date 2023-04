Rimini, al cinema Tiberio 'Le nozze di Figaro' dalla Royal Opera House di Londra

Eventi

Rimini

| 11:35 - 26 Aprile 2023

Una scena dallo spettacolo.

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 27 aprile alle ore 19.45 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma, in differita dalla Royal Opera House di Londra, l'opera Le nozze di Figaro di W.A.Mozart nell'allestimento diretto da Daniel Mc Vicar con la direzione orchestrale affidata ad Antonio Pappano. Nel giorno del loro matrimonio, Figaro e Susanna sono emozionati come non mai, ma subentra un intoppo: il Conte Almaviva ha intenzioni disonorevoli nei confronti della futura sposa. Un appuntamento che tra musica e travestimenti condurrà gli spettatori attraverso una folle giornata in casa Almaviva.

L'opera, prima collaborazione di Mozart con il librettista Lorenzo da Ponte, è basata sulla controversa commedia di Pierre Caron de Beaumarchais Le Mariage de Figaro, che fu vietata a Vienna per il suo contenuto provocatorio. La partitura è ricca di meravigliose arie che spaziano dall'umorismo dell'ironico addio di Figaro a Cherubino ("Non più andrai") alla commozione di "Dove sono", quando la contessa Almaviva ricorda la felicità passata. Arguta e incantevole, fin dalla sua prima esecuzione l'opera è diventata una tra le più amate del compositore.

Registrata nel gennaio 2022, questa rappresentazione vede protagonista un cast internazionale che comprende Riccardo Fassi, Giulia Semenzato, Germán E. Alcántara e Federica Lombardi.