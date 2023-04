Taekwondo Riccione, medaglie e piazzamenti nell'ultima gara di stagione

Sport

Riccione

| 11:29 - 26 Aprile 2023

Gli atleti che hanno partecipato al torneo.

Ultima gara di stagione a Fiano Romano lo scorso fine settimana per il Taekwondo Riccione; i ragazzi del maestro Roberto Betti hanno dimostrato l'ottimo lavoro svolto in palestra durante gli allenamenti e una crescita costante dalle ultime gare di cui il m. Betti non può che essere veramente soddisfatto.



Nella sezione poomsae (tecnica) fa il suo primo esordio Chiara Baldini raggiungendo subito la medaglia d'oro e Chiara Giulietti arrivando 3ª nella medesima categoria. Lara Bagli nelle cinture nere cadetto femminile arriva 3ª mentre Elisa Romagnuolo si aggiudica il 2º posto categoria senior nere 2 femminile.

La giornata di domenica nei combattimenti ha visto salire sui campi di gara romani Robert Chirila che conquista il 2º posto perdendo la finale per 3 punti. Milena Barbera arriva 3ª nella stessa categoria con Anna Casadei 2ª e Stella Lishchynska 1ª. Un altro oro arriva da Alice Betti battendo una ragazza della squadra filippina di Roma.



Una bella squadra quella di Riccione dove il maestro Betti ha selezionato solo i ragazzi da Cadetto a Senior per questo Campionato Nazionale Csen. Sempre presente il corpo arbitrale riccionese con Luna Uguccioni, Devis Bartolomeoli, Elisa Romagnuolo (domenica) e Giuseppe Uguccioni.

Si ringrazia la Polisportiva di Riccione e il maestro Geo Ottaviani per il loro supporto.