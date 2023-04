Nuoto, il riccionese Filippo Carlini sul podio dei 50 stile libero

Sport

Riccione

| 11:01 - 26 Aprile 2023

Filippo Carlini.

Vittoria importantissima quella di Filippo Carlini nella gara australiana disputata nella serata di lunedì ai Campionati Nazionali AICS, conclusi il 25 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione, dove è riuscito ad eliminare ad uno ad uno gli atleti più veloci dei 50 stile libero di ogni età fino a superare nel 50 stile libero finale il campione in carica Luca Pelizzardi del Nuovo Nuoto di Bologna. L'australiana è una gara molto bella ma altrettando difficile poichè si deve essere tatticamente accorti per non rischiare di finire le energie troppo presto; i nuotatori si sfidano sui 50 metri e la particolarità è che ad ogni ripetizione l'ultimo arrivato viene escluso, così alla fine si ha una sfida a 2 dove ovviamente il primo vince.

Per Filippo è arrivato anche il pass per i prossimi Campionati Italiani Estivi nei 100 stile libero.



Ma i Campionati Nazionali AICS hanno visto anche il 3º posto nella classifica generale di Società per la Polisportiva Riccione con 14 ori, 17 argenti e 15 bronzi.

Sono state 46 le medaglie vinte dai nostri atleti di tutte le categorie, dai più piccoli: Noah Pizzirani vittorioso nei 50 dorso, 50 rana e 50 stile libero e Mattia Guido Alessandri primo nei 50 farfalla al più grande ed esperto Gabriel Gardini reduce dai Campionati Italiani Assoluti di settimana scorsa, vittorioso nei 50 e 100 farfalla.

Oltre a loro si sono aggiudicati almeno un titolo anche Matias Pizzirani, Luca Totti, Riccardo Semprini, Luca Bravaccini, Eveline Pandolfini, Josephine Mosconi, Gaia Bilancioni e Asia Delmonte.



Grande soddisfazione dell'allenatore Paolo Zuntini e del presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti per i tantissimi e importanti risultati.